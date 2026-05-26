18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.05.2026, 18:05

Рыжие — самые наглые? Исследование о кошках удивило даже ученых

Новости Мира 0 283

Исследователи выяснили, что цвет шерсти кошек действительно может быть связан с особенностями их поведения, хотя главным фактором все же остается воспитание и условия жизни питомца, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Ученые изучили поведение более тысячи кошек

Споры о том, влияет ли окрас кошки на ее характер, ведутся давно. Владельцы животных нередко уверены, что рыжие коты отличаются наглостью и чрезмерной активностью, черные — загадочностью, а трехцветные питомцы обладают непростым нравом. Теперь эти наблюдения частично подтвердили ученые.

Исследователи из Калифорнийского университета проанализировали поведение около 1200 домашних кошек различных окрасов. Владельцам животных предложили заполнить подробные анкеты, в которых они описывали привычки питомцев, уровень агрессии, общительность и реакцию на людей.

Результаты показали, что некоторые особенности поведения действительно чаще встречаются у кошек определенного окраса.

Какие кошки оказались самыми конфликтными

Согласно исследованию, чаще всего хозяева жаловались на агрессивное поведение черепаховых, калико, торби, а также черно-белых и серо-белых кошек. Владельцы отмечали, что такие питомцы чаще шипят, царапаются и кусаются.

Однако ученые подчеркнули, что различия между группами оказались не столь значительными, как принято считать. Большинство кошек независимо от окраса не проявляли выраженной агрессии и вели себя спокойно.

Исследователи отмечают, что стереотипы о «злых» или «идеальных» кошках зачастую сильно преувеличены.

Рыжие коты оказались самыми общительными

Отдельное внимание ученые уделили рыжим кошкам. По данным наблюдений, такие питомцы чаще отличаются дружелюбным и активным характером. Они легче идут на контакт с людьми, более любопытны и менее пугливы.

При этом исследователи заметили, что среди рыжих самцов иногда встречается повышенная агрессивность, особенно в стрессовых ситуациях или при конкуренции с другими животными.

Черные кошки чаще любят одиночество

Черные кошки, как показало исследование, нередко обладают спокойным и уравновешенным темпераментом. Среди них чаще встречаются животные с флегматичным характером, которые спокойно переносят одиночество и редко требуют постоянного внимания.

В то же время такие питомцы могут быть очень ласковыми по отношению к хозяину и сильно привязываться к одному человеку.

Белые и трехцветные кошки удивили исследователей

Владельцы белых кошек чаще описывали своих питомцев как спокойных и независимых. При этом такие животные нередко оказываются менее активными и более отстраненными по отношению к незнакомцам.

Трехцветные кошки, напротив, получили репутацию нетерпеливых и не слишком дружелюбных животных. А сиамские кошки традиционно оказались самыми разговорчивыми и ревнивыми среди всех пород.

Главный фактор — не окрас, а условия жизни

Несмотря на выявленные закономерности, ученые подчеркивают: цвет шерсти не определяет характер животного полностью. На поведение кошек гораздо сильнее влияют ранняя социализация, отношение хозяев, состояние здоровья, наследственность и условия содержания.

Специалисты считают, что окрас может быть лишь одним из множества факторов, которые формируют темперамент питомца.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь