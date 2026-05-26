Рыжие — самые наглые? Исследование о кошках удивило даже ученых

Исследователи выяснили, что цвет шерсти кошек действительно может быть связан с особенностями их поведения, хотя главным фактором все же остается воспитание и условия жизни питомца, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Ученые изучили поведение более тысячи кошек

Споры о том, влияет ли окрас кошки на ее характер, ведутся давно. Владельцы животных нередко уверены, что рыжие коты отличаются наглостью и чрезмерной активностью, черные — загадочностью, а трехцветные питомцы обладают непростым нравом. Теперь эти наблюдения частично подтвердили ученые.

Исследователи из Калифорнийского университета проанализировали поведение около 1200 домашних кошек различных окрасов. Владельцам животных предложили заполнить подробные анкеты, в которых они описывали привычки питомцев, уровень агрессии, общительность и реакцию на людей.

Результаты показали, что некоторые особенности поведения действительно чаще встречаются у кошек определенного окраса.

Какие кошки оказались самыми конфликтными

Согласно исследованию, чаще всего хозяева жаловались на агрессивное поведение черепаховых, калико, торби, а также черно-белых и серо-белых кошек. Владельцы отмечали, что такие питомцы чаще шипят, царапаются и кусаются.

Однако ученые подчеркнули, что различия между группами оказались не столь значительными, как принято считать. Большинство кошек независимо от окраса не проявляли выраженной агрессии и вели себя спокойно.

Исследователи отмечают, что стереотипы о «злых» или «идеальных» кошках зачастую сильно преувеличены.

Рыжие коты оказались самыми общительными

Отдельное внимание ученые уделили рыжим кошкам. По данным наблюдений, такие питомцы чаще отличаются дружелюбным и активным характером. Они легче идут на контакт с людьми, более любопытны и менее пугливы.

При этом исследователи заметили, что среди рыжих самцов иногда встречается повышенная агрессивность, особенно в стрессовых ситуациях или при конкуренции с другими животными.

Черные кошки чаще любят одиночество

Черные кошки, как показало исследование, нередко обладают спокойным и уравновешенным темпераментом. Среди них чаще встречаются животные с флегматичным характером, которые спокойно переносят одиночество и редко требуют постоянного внимания.

В то же время такие питомцы могут быть очень ласковыми по отношению к хозяину и сильно привязываться к одному человеку.

Белые и трехцветные кошки удивили исследователей

Владельцы белых кошек чаще описывали своих питомцев как спокойных и независимых. При этом такие животные нередко оказываются менее активными и более отстраненными по отношению к незнакомцам.

Трехцветные кошки, напротив, получили репутацию нетерпеливых и не слишком дружелюбных животных. А сиамские кошки традиционно оказались самыми разговорчивыми и ревнивыми среди всех пород.

Главный фактор — не окрас, а условия жизни

Несмотря на выявленные закономерности, ученые подчеркивают: цвет шерсти не определяет характер животного полностью. На поведение кошек гораздо сильнее влияют ранняя социализация, отношение хозяев, состояние здоровья, наследственность и условия содержания.

Специалисты считают, что окрас может быть лишь одним из множества факторов, которые формируют темперамент питомца.