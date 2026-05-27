18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.05.2026, 19:09

Три продукта, которые могут снизить риск болезни Альцгеймера

Новости Мира 0 263

Включение в рацион грецких орехов, семян льна и чиа может помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера за счет восполнения дефицита омега-3 жирных кислот, заявила врач, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: aif.ru
Фото: aif.ru

Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова отмечает, что поддерживать нормальный уровень омега-3 можно не только с помощью биологически активных добавок, но и через обычный рацион питания.

Почему не стоит полагаться только на БАДы

По словам специалиста, рынок добавок с омега-3 не всегда предлагает продукцию высокого качества, а стоимость таких средств может быть достаточно высокой.

В связи с этим врачи рекомендуют не недооценивать натуральные источники омега-3, особенно если нет возможности регулярно употреблять жирную красную рыбу — один из самых известных, но дорогостоящих источников этих кислот.

Три доступных продукта с омега-3

Эксперт выделила три основных продукта, которые помогают восполнить дефицит полезных жирных кислот:

Грецкие орехи и масло из них
Это один из самых богатых растительных источников омега-3. Регулярное употребление 4–6 ядер в день может способствовать повышению уровня альфа-линоленовой кислоты. Орехи можно добавлять в перекусы, сочетать с фруктами или использовать как дополнение к основным блюдам.

Семена чиа и масло чиа
Популярный «суперфуд» содержит не только омега-3, но и белок, витамины группы B и ряд микроэлементов. Также они способствуют улучшению пищеварения, помогают контролировать уровень сахара в крови и дают длительное чувство насыщения.

Семена льна и льняное масло
Один из самых доступных источников омега-3 среди растительных продуктов. Льняное масло не подходит для жарки, а сами семена не рекомендуются в цельном виде людям с некоторыми заболеваниями кишечника. Однако продукт широко используется в салатах, кашах, супах и домашней выпечке.

Важные ограничения и рекомендации

Специалист подчеркнула, что льняное масло требует правильного хранения и не подходит для термической обработки. Семена льна лучше употреблять в измельченном виде или в форме муки, чтобы улучшить усвояемость.

При этом врач отметила, что растительные источники омега-3 особенно эффективны при регулярном и долгосрочном употреблении, формируя устойчивый положительный эффект для здоровья.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь