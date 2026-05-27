Три продукта, которые могут снизить риск болезни Альцгеймера

Включение в рацион грецких орехов, семян льна и чиа может помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера за счет восполнения дефицита омега-3 жирных кислот, заявила врач, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова отмечает, что поддерживать нормальный уровень омега-3 можно не только с помощью биологически активных добавок, но и через обычный рацион питания.

Почему не стоит полагаться только на БАДы

По словам специалиста, рынок добавок с омега-3 не всегда предлагает продукцию высокого качества, а стоимость таких средств может быть достаточно высокой.

В связи с этим врачи рекомендуют не недооценивать натуральные источники омега-3, особенно если нет возможности регулярно употреблять жирную красную рыбу — один из самых известных, но дорогостоящих источников этих кислот.

Три доступных продукта с омега-3

Эксперт выделила три основных продукта, которые помогают восполнить дефицит полезных жирных кислот:

Грецкие орехи и масло из них

Это один из самых богатых растительных источников омега-3. Регулярное употребление 4–6 ядер в день может способствовать повышению уровня альфа-линоленовой кислоты. Орехи можно добавлять в перекусы, сочетать с фруктами или использовать как дополнение к основным блюдам.

Семена чиа и масло чиа

Популярный «суперфуд» содержит не только омега-3, но и белок, витамины группы B и ряд микроэлементов. Также они способствуют улучшению пищеварения, помогают контролировать уровень сахара в крови и дают длительное чувство насыщения.

Семена льна и льняное масло

Один из самых доступных источников омега-3 среди растительных продуктов. Льняное масло не подходит для жарки, а сами семена не рекомендуются в цельном виде людям с некоторыми заболеваниями кишечника. Однако продукт широко используется в салатах, кашах, супах и домашней выпечке.

Важные ограничения и рекомендации

Специалист подчеркнула, что льняное масло требует правильного хранения и не подходит для термической обработки. Семена льна лучше употреблять в измельченном виде или в форме муки, чтобы улучшить усвояемость.

При этом врач отметила, что растительные источники омега-3 особенно эффективны при регулярном и долгосрочном употреблении, формируя устойчивый положительный эффект для здоровья.