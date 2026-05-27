В храме Кишинева появился черт с ноутбуком

В кишиневском православном храме Преображения Господня на росписи Страшного суда изобразили беса, держащего в руках ноутбук. Необычный элемент иконографии призван стать визуальной аллегорией современной интернет-зависимости и напомнить прихожанам о новых духовных угрозах цифровой эпохи, сообщает Lada.kz со ссылкой на "КП".

Модернизация сакрального искусства: бес в сети

Уникальный элемент росписи появился в самом центре столицы Молдавии — в храме Преображения Господня, расположенном на главном бульваре имени Штефана Великого. Фреска, изображающая сцены Страшного суда, разместилась непосредственно над входом в церковь. Традиционный сюжет христианской эсхатологии авторы решили дополнить злободневной деталью: среди классических образов грешников и демонов отчетливо выделяется фигура черта, манипулирующего портативным компьютером.

Настоятель храма, протоиерей Иоан Плэмэдялэ, в комментарии журналистам пояснил, что такое решение не является нарушением канонов, а скорее адаптирует их под реалии XXI века. По его словам, перечень человеческих пороков регулярно пополняется с развитием цивилизации, и церковь не может игнорировать новые вызовы времени.

Духовная угроза или технический прогресс: позиция Церкви

Представители духовенства подчеркивают, что появление гаджета на фреске — это не протест против науки и технологий, а предупреждение об опасности потери контроля над собственной жизнью.

«Многие грехи, за которые следует наказание в загробном мире, известны давно, но сегодня появились и другие. Одна из страстей — это интернет-зависимость, которая позволяет манипулировать нашим мышлением», — констатировал отец Иоан.

Православная церковь в целом демонстрирует адекватное отношение к техническому прогрессу, используя Сеть для проповедей и просвещения. Однако священнослужители бьют тревогу из-за того, что виртуальный мир для многих становится суррогатом реальности, вытесняя живое общение, искренние чувства и заботу о душе. Современные алгоритмы соцсетей и бесконечный скроллинг ленты воспринимаются духовенством как новые инструменты искушения, способные подчинить себе волю человека.

Мировой тренд: молодежь возвращается в храмы?

Примечательно, что цифровизация общества парадоксальным образом рождает обратную волну. Пока одни люди увязают в экранах смартфонов, другие ищут спасения от одиночества в стенах церквей.

Так, социологи фиксируют необычный тренд среди западных зумеров (поколения Z). В США и ряде европейских стран молодые люди все чаще используют храмы как пространства для поиска единомышленников, друзей и даже спутников жизни. На этом фоне в некоторых регионах отмечается неожиданный приток молодой паствы.

Эксперты отмечают, что если подобная тенденция укоренится на постсоветском пространстве, в этом будет исключительно позитивный импульс. Церковная площадка исторически служила местом единения общины. Главное, как подчеркивают специалисты по приходской работе, чтобы интеграция молодежи проходила уважительно к традициям, а личное общение и знакомства не мешали верующим во время проведения богослужений.