18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.05.2026, 21:01

В храме Кишинева появился черт с ноутбуком

Новости Мира 0 244

В кишиневском православном храме Преображения Господня на росписи Страшного суда изобразили беса, держащего в руках ноутбук. Необычный элемент иконографии призван стать визуальной аллегорией современной интернет-зависимости и напомнить прихожанам о новых духовных угрозах цифровой эпохи, сообщает Lada.kz со ссылкой на "КП".

В Преображенском соборе нашли фреску с чертом и ноутбуком. Фото: коллаж КП
В Преображенском соборе нашли фреску с чертом и ноутбуком. Фото: коллаж КП

Модернизация сакрального искусства: бес в сети

Уникальный элемент росписи появился в самом центре столицы Молдавии — в храме Преображения Господня, расположенном на главном бульваре имени Штефана Великого. Фреска, изображающая сцены Страшного суда, разместилась непосредственно над входом в церковь. Традиционный сюжет христианской эсхатологии авторы решили дополнить злободневной деталью: среди классических образов грешников и демонов отчетливо выделяется фигура черта, манипулирующего портативным компьютером.

Настоятель храма, протоиерей Иоан Плэмэдялэ, в комментарии журналистам пояснил, что такое решение не является нарушением канонов, а скорее адаптирует их под реалии XXI века. По его словам, перечень человеческих пороков регулярно пополняется с развитием цивилизации, и церковь не может игнорировать новые вызовы времени.

Духовная угроза или технический прогресс: позиция Церкви

Представители духовенства подчеркивают, что появление гаджета на фреске — это не протест против науки и технологий, а предупреждение об опасности потери контроля над собственной жизнью.

«Многие грехи, за которые следует наказание в загробном мире, известны давно, но сегодня появились и другие. Одна из страстей — это интернет-зависимость, которая позволяет манипулировать нашим мышлением», — констатировал отец Иоан.

Православная церковь в целом демонстрирует адекватное отношение к техническому прогрессу, используя Сеть для проповедей и просвещения. Однако священнослужители бьют тревогу из-за того, что виртуальный мир для многих становится суррогатом реальности, вытесняя живое общение, искренние чувства и заботу о душе. Современные алгоритмы соцсетей и бесконечный скроллинг ленты воспринимаются духовенством как новые инструменты искушения, способные подчинить себе волю человека.

Мировой тренд: молодежь возвращается в храмы?

Примечательно, что цифровизация общества парадоксальным образом рождает обратную волну. Пока одни люди увязают в экранах смартфонов, другие ищут спасения от одиночества в стенах церквей.

Так, социологи фиксируют необычный тренд среди западных зумеров (поколения Z). В США и ряде европейских стран молодые люди все чаще используют храмы как пространства для поиска единомышленников, друзей и даже спутников жизни. На этом фоне в некоторых регионах отмечается неожиданный приток молодой паствы.

Эксперты отмечают, что если подобная тенденция укоренится на постсоветском пространстве, в этом будет исключительно позитивный импульс. Церковная площадка исторически служила местом единения общины. Главное, как подчеркивают специалисты по приходской работе, чтобы интеграция молодежи проходила уважительно к традициям, а личное общение и знакомства не мешали верующим во время проведения богослужений.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь