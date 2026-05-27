WhatsApp тестирует «быстрое меню» галереи: что изменится для пользователей iOS

WhatsApp тестирует обновленный интерфейс для отправки фото и видео в iOS-версии приложения. Новая функция призвана ускорить и упростить обмен медиафайлами прямо в чате, без необходимости перехода в галерею смартфона, сообщает Lada.kz.

Упрощение отправки медиафайлов

В актуальной тестовой версии мессенджера пользователям больше не требуется сразу открывать отдельную галерею устройства. Это позволяет экономить время при выборе изображений и видео для отправки собеседнику.

Разработчики стремятся сделать процесс обмена файлами более быстрым и интуитивно понятным, особенно при активной переписке.

Новый интерфейс выбора фото и видео

По данным WABetaInfo, обновленное меню отправки медиа будет отображать последние фотографии и видеозаписи в компактной сетке формата 4×4.

Также предусмотрена горизонтальная прокрутка, благодаря которой пользователи смогут быстрее просматривать недавние файлы и выбирать нужный контент без лишних действий.

Если нужного файла нет среди последних изображений, приложение автоматически откроет полный доступ к галерее смартфона.

Как изменится вызов функции

Изменения коснулись и способа открытия меню отправки медиа. Теперь доступ к нему можно получить с помощью долгого нажатия на кнопку «плюс» в строке ввода сообщений.

Это решение направлено на сокращение количества шагов при отправке фото и видео в чате.

Когда появится обновление

Сообщается, что новая функция уже начала постепенно распространяться среди пользователей iPhone. Она доступна в тестовой версии WhatsApp 26.19.75, однако пока охватывает ограниченное число аккаунтов.

Ожидается, что после завершения тестирования обновление станет доступно более широкой аудитории пользователей iOS.