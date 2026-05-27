Как выбрать самую вкусную черешню — на что обратить внимание перед покупкой

С наступлением сезона черешни покупатели все чаще задаются вопросом, как выбрать действительно вкусные и свежие ягоды. Эксперт-садовод Андрей Туманов рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание при покупке черешни и где лучше ее приобретать, сообщает Lada.kz со ссылкой на 360.ru.
Председатель организации Садоводы России Андрей Туманов объяснил, что качественная и сладкая черешня должна выглядеть свежей и аккуратной. По его словам, хорошие ягоды обычно чистые, упругие, без трещин и признаков увядания.
Особое внимание эксперт советует обращать на плодоножки. Если они зеленые, это говорит о свежести черешни. Коричневые и сухие хвостики, напротив, могут свидетельствовать о том, что ягода долго лежала после сбора.
Кроме того, поверхность черешни не должна быть сморщенной или мягкой. Слишком вялая ягода часто теряет вкус и сочность.
По словам Туманова, определить сладость черешни только по внешнему виду невозможно. Самый надежный способ — попробовать ягоду перед покупкой.
Эксперт посоветовал носить с собой небольшую бутылку воды, чтобы при необходимости быстро помыть черешню и оценить ее вкус прямо на рынке или в магазине.
Садовод отметил, что визуально невозможно понять, использовались ли при выращивании ягоды нитраты или пестициды. Внешний вид не позволяет определить уровень безопасности продукции.
Именно поэтому специалист рекомендует покупать черешню только в проверенных местах — магазинах и официальных рынках, где продукция проходит санитарный и контроль качества.
По словам эксперта, стихийная торговля может быть рискованной, поскольку такая продукция не всегда проходит необходимые проверки. В официальных торговых точках вероятность приобрести безопасную ягоду значительно выше.
В сезон черешни специалисты также советуют не покупать слишком поврежденные или переспелые плоды, особенно в жаркую погоду, так как они быстрее портятся и могут стать причиной проблем с пищеварением.
