Как выбрать самую вкусную черешню — на что обратить внимание перед покупкой

С наступлением сезона черешни покупатели все чаще задаются вопросом, как выбрать действительно вкусные и свежие ягоды. Эксперт-садовод Андрей Туманов рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание при покупке черешни и где лучше ее приобретать, сообщает Lada.kz со ссылкой на 360.ru.

Фото: кадр YouTube

На что смотреть при выборе черешни

Председатель организации Садоводы России Андрей Туманов объяснил, что качественная и сладкая черешня должна выглядеть свежей и аккуратной. По его словам, хорошие ягоды обычно чистые, упругие, без трещин и признаков увядания.

Особое внимание эксперт советует обращать на плодоножки. Если они зеленые, это говорит о свежести черешни. Коричневые и сухие хвостики, напротив, могут свидетельствовать о том, что ягода долго лежала после сбора.

Кроме того, поверхность черешни не должна быть сморщенной или мягкой. Слишком вялая ягода часто теряет вкус и сочность.

Лучший способ проверить ягоду

По словам Туманова, определить сладость черешни только по внешнему виду невозможно. Самый надежный способ — попробовать ягоду перед покупкой.

Эксперт посоветовал носить с собой небольшую бутылку воды, чтобы при необходимости быстро помыть черешню и оценить ее вкус прямо на рынке или в магазине.

Можно ли определить наличие нитратов

Садовод отметил, что визуально невозможно понять, использовались ли при выращивании ягоды нитраты или пестициды. Внешний вид не позволяет определить уровень безопасности продукции.

Именно поэтому специалист рекомендует покупать черешню только в проверенных местах — магазинах и официальных рынках, где продукция проходит санитарный и контроль качества.

Почему важно выбирать проверенные точки продажи

По словам эксперта, стихийная торговля может быть рискованной, поскольку такая продукция не всегда проходит необходимые проверки. В официальных торговых точках вероятность приобрести безопасную ягоду значительно выше.

В сезон черешни специалисты также советуют не покупать слишком поврежденные или переспелые плоды, особенно в жаркую погоду, так как они быстрее портятся и могут стать причиной проблем с пищеварением.