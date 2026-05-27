Женщина рассказала, что увидела после трёх минут клинической смерти

Жительница США Келси Абернати Маклин едва не погибла во время обычного семейного пикника, пережив три с половиной минуты удушья и заглянув по ту сторону жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Mirror.
Трагедия едва не разыгралась во время традиционного барбекю, на котором собралась вся семья 53-летней американки. Во время ужина крупный кусок стейка намертво заблокировал дыхательные пути Келси.
Присутствующие среагировали мгновенно и попытались применить прием Геймлиха — классический метод экстренной помощи при удушье. Однако в данном случае инородное тело не сдвинулось с места. Воздух перестал поступать в легкие женщины, и она начала стремительно погружаться в состояние клинической смерти. По воспоминаниям Келси, в этот момент привычный мир вокруг нее просто исчез, уступив место плотной, осязаемой темноте.
«Когда свет погас, я почувствовала себя окутанной коконом бесконечной любви. Время словно перестало существовать — не было ни начала, ни конца», — вспоминает американка.
Находясь в состоянии полного отсутствия дыхания в течение трех с половиной минут, Келси, по ее заверениям, соприкоснулась с потусторонним миром. Она утверждает, что там не требовались слова — общение происходило на некоем «универсальном языке», понятном без звуков.
Самым ярким переживанием женщины стал ретроспективный просмотр собственного прошлого. Перед ее глазами, словно на огромном киноэкране, начали прокручиваться фрагменты из прожитых лет. При этом Келси не просто смотрела «кино», а заново испытывала все те эмоции — как позитивные, так и негативные, — которые ее поступки когда-либо причиняли другим людям.
Возвращение Келси к жизни, по ее мнению, носит мистический характер. Незадолго до злополучного барбекю они с супругом Робом разбирали старые архивы, и одну из семейных фотографий женщина положила себе в кошелек.
Маклин убеждена, что именно этот снимок стал ее земным «ангелом-хранителем». В какой-то момент ее сознание зафиксировало, как через эту фотографию пробился мощный луч света. Сразу после этого женщина пришла в себя на траве, окруженная испуганными родственниками.
«Несколько секунд я была в полном замешательстве, не понимая, что произошло. Я была без сознания три минуты и 30 секунд. Медики потом сказали, что это чудо, ведь уже через 4 минуты кислородного голодания в мозге начинаются необратимые повреждения», — делится Келси.
Врачи, прибывшие на вызов, открыто называют спасение женщины чудом. Согласно официальной статистике Национальных институтов здравоохранения США (NIH), асфиксия (удушье), вызванная полной закупоркой дыхательных путей пищей или инородными предметами, занимает стабильное четвертое место среди самых распространенных причин смертности от непреднамеренных травм в Соединенных Штатах. Тот факт, что женщина выжила без тяжелых неврологических последствий после столь долгой гипоксии, поразил специалистов.
Пережитый околосмертный опыт (NDE) кардинально изменил повседневную жизнь и мировоззрение американки. На бытовом уровне у нее появился жесткий самоконтроль: теперь любую, даже самую мягкую еду перед употреблением она тщательно измельчает на крошечные кусочки.
Однако куда более масштабные изменения произошли в ее сознании:
Переоценка ценностей: Келси научилась прощать старые обиды и быть добрее к окружающим.
Постоянная осознанность: Теперь перед каждым действием она задумывается, принесет ли ее поступок радость или причинит кому-то боль, которую ей потом придется испытать на себе.
Исчезновение фобий: Главным итогом трех минут темноты стало полное избавление от страха кончины. По словам женщины, увидев то, что ждет человека «на той стороне», она обрела абсолютное внутреннее спокойствие.
