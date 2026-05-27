ЧС мирового масштаба: почему Канада аннулирует визы и к чему готовиться путешественникам

Власти Канады объявили о введении жестких санитарных ограничений, временно заблокировав въезд для жителей стран с высоким риском распространения лихорадки Эбола. Профльные ведомства вводят тотальный трехнедельный карантин для всех прибывающих из опасных зон, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Приостановка виз и ВНЖ: кого коснутся новые запреты

Официальная Оттава пошла на радикальные превентивные меры, которые напрямую затронут международный пассажиропоток. Согласно официальному заявлению канадского правительства, начиная с 27 мая 2026 года, страна полностью приостанавливает действие иммиграционных и въездных документов для граждан государств, где зафиксирована критическая эпидемиологическая обстановка. На данном этапе ограничения вводятся сроком на 90 дней.

Под жесткий запрет попали жители трех африканских государств:

Демократическая Республика Конго (ДРК);

Уганда;

Южный Судан.

Примечательно, что новые правила носят бескомпромиссный характер. Мораторий распространяется даже на тех иностранцев, которые уже имеют на руках действующие визы, включая лиц со статусом постоянного резидента (ПМЖ), планировавших поездку в Канаду.

Трехнедельный изолятор: жесткие меры контроля на границе

Вторым этапом антикризисной программы станет запуск обязательного карантина, который начнет действовать с 30 мая и продлится как минимум до конца августа текущего года.

Все прибывающие в Канаду лица (включая возвращающихся на родину канадских граждан и постоянных резидентов), которые физически находились в эпидемиологически неблагополучных регионах в течение последнего 21 дня, обязаны пройти жесткую самоизоляцию.

Важные детали карантинного протокола: Продолжительность: Изоляция продлится ровно 21 день — это максимальный инкубационный период вируса Эбола.

Для здоровых граждан: Те, у кого нет симптомов, могут изолироваться дома. Если такой возможности нет, государство обязуется предоставить специальные охраняемые места для обсервации.

При наличии симптомов: Пассажиры с малейшими признаками недомогания будут немедленно госпитализированы прямо из пунктов пропуска для прохождения углубленного медицинского обследования.

Фактор Чемпионата мира: почему Оттава перестраховывается

Министерство здравоохранения Канады по-прежнему оценивает текущие риски проникновения и внутреннего распространения смертоносной лихорадки на территории страны как «низкие». Однако чиновники подчеркивают: коварство вируса и общая глобальная повестка заставляют действовать на опережение.

Одним из главных катализаторов принятия столь суровых мер называют грядущий Чемпионат мира по футболу. Огромный наплыв болельщиков со всего земного шара создает колоссальные риски для трансграничного переноса инфекций. В условиях массовых скоплений людей любая локальная вспышка может быстро перерасти в международную чрезвычайную ситуацию.

Контекст: ВОЗ бьет тревогу из-за ситуации в Африке

Решение канадских властей не беспочвенно. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала текущую вспышку Эболы в Центральной и Восточной Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей реальную биологическую угрозу для других государств.

Ситуация в Демократической Республике Конго стремительно ухудшается: по последним верифицированным данным, в стране от подозрений на лихорадку скончался уже 221 человек. Напомним, что предыдущая крупная вспышка в ДРК была успешно купирована и объявлена завершенной в октябре 2025 года, однако вирус снова мутировал и активизировался.

На фоне обострения ситуации российские ведомства и ведущие вирусологи также призвали граждан РФ тщательно взвешивать риски и по возможности воздержаться от поездок в Уганду и другие экзотические страны региона в ближайшие месяцы.