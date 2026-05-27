Меркель назвала возможный срок окончания конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на завершение конфликта на Украине в течение десятилетия. Об этом она сказала в ходе выступления на Европейском форуме, сообщает немецкий вещатель WDR.

По словам Меркель, она надеется, что в будущем ситуация будет урегулирована таким образом, чтобы Украина осталась независимым, свободным и суверенным государством.

«Надеюсь, что через 10 лет война в Украине закончится. И таким образом, чтобы Украина стала независимой, свободной, суверенной страной», — заявила экс-канцлер ФРГ.

Обсуждение возможной роли Меркель в переговорах

Ранее в европейских СМИ появлялась информация о том, что Ангела Меркель может рассматриваться как один из потенциальных посредников в переговорах между Россией и Европейским союзом.

В частности, немецкие издания называли её возможным кандидатом на такую роль. Аналогичные оценки публиковало и издание Politico, упоминая Меркель среди возможных переговорщиков наряду с президентом Финляндии Александром Стуббом и бывшим премьер-министром Италии Марио Драги.

Однако сама Меркель отказалась от подобных предложений. Она подчеркнула, что вопросы урегулирования конфликта должны оставаться в компетенции действующих глав государств и правительств.

Меркель о политике России и перспективах диалога

В мае экс-канцлер Германии также заявляла, что европейским политикам не следует недооценивать президента России Владимира Путина. Это высказывание стало частью её более широкой оценки текущей международной ситуации и роли дипломатии.