Популярный сердечный препарат оказался бесполезным

Ученые выяснили, что бета-блокаторы могут не приносить пользы пациентам, перенесшим неосложненный инфаркт при сохраненной функции сердца.

Международная группа исследователей пришла к выводу, что широко применяемые бета-блокаторы могут быть малоэффективны для части пациентов после инфаркта миокарда. Результаты крупного исследования опубликованы в журнале European Heart Journal.

Почему ученые решили пересмотреть старую терапию

Бета-блокаторы на протяжении десятилетий считались одним из основных препаратов, которые назначают пациентам после инфаркта. Эти лекарства уменьшают нагрузку на сердце, снижают частоту сердечных сокращений и помогают предотвратить нарушения ритма.

Ранее такая терапия действительно демонстрировала заметную пользу, однако за последние годы подходы к лечению инфаркта существенно изменились. Сегодня врачи гораздо быстрее восстанавливают кровоток в закупоренных артериях, а пациенты получают комплекс современных препаратов — статины, антиагреганты и другие средства, снижающие риск осложнений.

На этом фоне ученые решили проверить, сохраняется ли необходимость в обязательном назначении бета-блокаторов всем пациентам после инфаркта.

В исследовании приняли участие более 8,5 тысячи человек

Авторы работы проанализировали состояние 8505 пациентов из 109 больниц Испании и Италии. Все участники перенесли неосложненный инфаркт миокарда и получали современную стандартную терапию.

После выписки часть пациентов продолжила принимать бета-блокаторы, а другой группе эти препараты не назначали. Средний период наблюдения составил почти четыре года.

Результаты показали, что у людей с сохраненной насосной функцией сердца прием бета-блокаторов не снижал риск:

смерти;

повторного инфаркта;

госпитализации из-за сердечной недостаточности.

У женщин обнаружили тревожную особенность

Дополнительный анализ выявил неожиданную закономерность у пациенток.

Оказалось, что женщины, принимавшие бета-блокаторы после инфаркта, чаще сталкивались с риском смерти, повторного инфаркта или госпитализации по поводу сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто обходился без такой терапии.

Особенно заметной эта тенденция была у пациенток с полностью сохраненной функцией сердца, когда фракция выброса составляла не менее 50%.

При этом у мужчин аналогичной связи специалисты не обнаружили.

Исследование может изменить международные рекомендации

Руководитель научной работы, президент кардиологического госпиталя Mount Sinai Fuster Heart Hospital Валентин Фустер заявил, что полученные результаты способны повлиять на международные клинические рекомендации.

По оценкам исследователей, сегодня более 80% пациентов после неосложненного инфаркта получают назначения бета-блокаторов при выписке из больницы.

Если будущие исследования подтвердят нынешние выводы, врачи смогут сократить количество необязательных назначений и уменьшить риск побочных эффектов, среди которых:

хроническая усталость;

брадикардия;

снижение качества сексуальной жизни;

слабость и головокружение.

Пациентов призвали не отменять препараты самостоятельно

Авторы исследования отдельно подчеркнули, что результаты работы не означают необходимости немедленно прекращать прием лекарств без консультации врача.

Бета-блокаторы по-прежнему остаются важной частью лечения для многих пациентов — особенно для людей со сниженной функцией сердца, нарушениями ритма и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи считают, что в будущем медицина может перейти от универсальной схемы лечения после инфаркта к более персонализированному подбору терапии с учетом состояния конкретного пациента.