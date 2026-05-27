18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.48
555.83
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.05.2026, 17:37

Популярный сердечный препарат оказался бесполезным

Новости Мира 0 643

Ученые выяснили, что бета-блокаторы могут не приносить пользы пациентам, перенесшим неосложненный инфаркт при сохраненной функции сердца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Международная группа исследователей пришла к выводу, что широко применяемые бета-блокаторы могут быть малоэффективны для части пациентов после инфаркта миокарда. Результаты крупного исследования опубликованы в журнале European Heart Journal.

Почему ученые решили пересмотреть старую терапию

Бета-блокаторы на протяжении десятилетий считались одним из основных препаратов, которые назначают пациентам после инфаркта. Эти лекарства уменьшают нагрузку на сердце, снижают частоту сердечных сокращений и помогают предотвратить нарушения ритма.

Ранее такая терапия действительно демонстрировала заметную пользу, однако за последние годы подходы к лечению инфаркта существенно изменились. Сегодня врачи гораздо быстрее восстанавливают кровоток в закупоренных артериях, а пациенты получают комплекс современных препаратов — статины, антиагреганты и другие средства, снижающие риск осложнений.

На этом фоне ученые решили проверить, сохраняется ли необходимость в обязательном назначении бета-блокаторов всем пациентам после инфаркта.

В исследовании приняли участие более 8,5 тысячи человек

Авторы работы проанализировали состояние 8505 пациентов из 109 больниц Испании и Италии. Все участники перенесли неосложненный инфаркт миокарда и получали современную стандартную терапию.

После выписки часть пациентов продолжила принимать бета-блокаторы, а другой группе эти препараты не назначали. Средний период наблюдения составил почти четыре года.

Результаты показали, что у людей с сохраненной насосной функцией сердца прием бета-блокаторов не снижал риск:

  • смерти;
  • повторного инфаркта;
  • госпитализации из-за сердечной недостаточности.

У женщин обнаружили тревожную особенность

Дополнительный анализ выявил неожиданную закономерность у пациенток.

Оказалось, что женщины, принимавшие бета-блокаторы после инфаркта, чаще сталкивались с риском смерти, повторного инфаркта или госпитализации по поводу сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто обходился без такой терапии.

Особенно заметной эта тенденция была у пациенток с полностью сохраненной функцией сердца, когда фракция выброса составляла не менее 50%.

При этом у мужчин аналогичной связи специалисты не обнаружили.

Исследование может изменить международные рекомендации

Руководитель научной работы, президент кардиологического госпиталя Mount Sinai Fuster Heart Hospital Валентин Фустер заявил, что полученные результаты способны повлиять на международные клинические рекомендации.

По оценкам исследователей, сегодня более 80% пациентов после неосложненного инфаркта получают назначения бета-блокаторов при выписке из больницы.

Если будущие исследования подтвердят нынешние выводы, врачи смогут сократить количество необязательных назначений и уменьшить риск побочных эффектов, среди которых:

  • хроническая усталость;
  • брадикардия;
  • снижение качества сексуальной жизни;
  • слабость и головокружение.

Пациентов призвали не отменять препараты самостоятельно

Авторы исследования отдельно подчеркнули, что результаты работы не означают необходимости немедленно прекращать прием лекарств без консультации врача.

Бета-блокаторы по-прежнему остаются важной частью лечения для многих пациентов — особенно для людей со сниженной функцией сердца, нарушениями ритма и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи считают, что в будущем медицина может перейти от универсальной схемы лечения после инфаркта к более персонализированному подбору терапии с учетом состояния конкретного пациента.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь