Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
27.05.2026, 19:28

Пять причин, почему успешные и гениальные люди никогда не заправляют постель

Привычка оставлять кровать неубранной традиционно считается признаком лени и хаоса. Однако современные психологи уверены: за этим бытовым поведением скрываются уникальные черты характера и высокий уровень адаптивности, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube

Попытки довести утренний быт до идеала могут стоить вам продуктивности. По информации Your Tango, психологи и исследователи доказали, что привычка оставлять кровать небрежной — это не признак лени, а маркер нестандартного мышления и высокой эффективности.

Причина 1: Экономия мысленного ресурса для важных решений

Гениальные люди и успешные топ-менеджеры знают цену «усталости от принятия решений». Наш мозг имеет ограниченный запас энергии на день. Тратить волевые усилия в первые минуты после пробуждения на идеально ровные складки одеяла — нерационально. Успешный человек предпочитает направить этот ментальный ресурс на планирование дня, обдумывание бизнес-стратегий или творческие инсайты.

Причина 2: Протест против «автопилота» и навязанных шаблонов

Большинство людей заправляют кровать просто потому, что их так научили в детстве. Они действуют механически, не задумываясь о целесообразности процесса. Люди с высоким интеллектом и задатками лидеров подсознательно отвергают любые правила, которые не несут практической пользы. Отказ от бесполезного ритуала — это проявление их независимости от чужого мнения и социальных стереотипов.

Причина 3: Умение жестко расставлять приоритеты

Успех напрямую зависит от тайм-менеджмента. В утреннем графике гения каждая минута на счету. Выбирая между пятиминутной возней с подушками и полноценным здоровым завтраком, физической разминкой или лишним временем на сон, эффективный человек всегда выберет последнее. Бытовой перфекционизм уступает место личной эффективности.

Причина 4: Высокая адаптивность к хаосу и стрессоустойчивость

Психологи отмечают, что маниакальное стремление застелить кровать «ниточка к ниточке» часто выдает скрытую тревожность: человек пытается контролировать хотя бы постель, если не может контролировать мир вокруг. Успешные люди, напротив, обладают гибкой психикой. Они легко принимают несовершенства быта, не зацикливаются на мелочах и благодаря этому гораздо быстрее адаптируются к форс-мажорам в реальной жизни.

Причина 5: Фокус на главном и масштабность мышления

Творческий беспорядок на кровати — это прямое отражение динамичного внутреннего мира человека с высоким IQ. Гении мыслят масштабно. Их фокус внимания направлен на создание проектов, решение глобальных задач или генерацию идей. Они умеют отделять важное от второстепенного, поэтому неглаженная юбка или неубранное одеяло для них — лишь несущественный фоновый шум, не заслуживающий внимания.

Научный факт в догонку: Помимо психологии, здесь замешана и чистая биология. Исследователи из Кингстонского университета (Лондон) выяснили, что незаправленная постель банально полезнее для здоровья. В сухой и проветриваемой постели, оставленной под лучами солнца, гибнут пылевые клещи, которым для размножения нужна влага, сохраняющаяся под плотно заправленным покрывалом. Так что гениальные «неряхи» правы еще и с точки зрения науки!

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь