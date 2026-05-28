Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
28.05.2026, 07:05

Смартфон сам заблокируется: Apple готовит защиту от грабителей

Новости Мира

Компания Apple работает над внедрением революционной системы безопасности, которая позволит iPhone мгновенно блокироваться при попытке открытого хищения. Технология призвана защитить личные данные пользователей даже в тот момент, когда смартфон находится в разблокированном состоянии, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Защита на опережение: как Apple планирует бороться с уличными кражами

Проблема краж смартфонов методом «выхватывания» остается актуальной во всем мире. Зачастую злоумышленники дожидаются момента, когда владелец разблокирует устройство (например, для навигации или звонка), и резко забирают его, получая полный доступ к банковским приложениям и перепискам. Согласно данным профильного издания 9to5Mac, инженеры из Купертино нашли способ технически пресечь подобные инциденты.

Новая функция будет работать на базе анализа физической активности устройства. Основным инструментом станет акселерометр — датчик, фиксирующий резкие ускорения и изменения положения в пространстве. Если система распознает характерный «рывок», свойственный выхватыванию гаджета из рук, экран мгновенно погаснет, а биометрическая защита запросит повторную авторизацию.

Экосистема безопасности: Apple Watch и геолокация

Разработка не ограничивается только показаниями датчиков движения. Для минимизации ложных срабатываний Apple планирует задействовать комплексный подход:

  • Дистанция до Apple Watch: Смартфон будет постоянно «пинговать» сопряженные часы. Если расстояние между ними резко увеличится одновременно с фиксацией рывка, система активирует режим блокировки.

  • Доверенные зоны: Алгоритмы будут учитывать текущее местоположение пользователя. В «безопасных» локациях (дом, офис) или при подключении к домашней сети Wi-Fi чувствительность системы может снижаться.

  • Поведенческий анализ: Система научится отличать случайное падение телефона от целенаправленной попытки его забрать.

Ответ на решение от Google

Стоит отметить, что подобная концепция уже была анонсирована для устройств на базе Android. Google представила функцию Theft Detection Lock, которая использует искусственный интеллект для распознавания движений, характерных для кражи.

С внедрением аналогичной опции в iOS, Apple фактически создает единый стандарт безопасности для индустрии. Эксперты полагают, что это сделает перепродажу ворованных iPhone практически невозможной, так как злоумышленник не успеет отключить функцию «Найти iPhone» или изменить пароль Apple ID до того, как устройство уйдет в защитный режим.

Ожидается, что новая опция станет доступна пользователям в ближайших обновлениях системы (вероятно, в рамках доработок iOS 18), значительно повысив уровень сохранности персональной информации в городских условиях.

