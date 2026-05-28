«Радиостанция судного дня» вышла в эфир с тревожным сообщением

Знаменитая радиостанция УВБ-76, в широких кругах известная как «Радиостанция Судного дня», в очередной раз привлекла внимание исследователей радиоэфира и конспирологов. Коротковолновая частота, которая десятилетиями транслирует монотонный гул, внезапно прервала привычное вещание, чтобы передать в эфир новое голосовое сообщение, состоящее из странного набора букв, цифр и конкретного слова, сообщает Lada.kz. 

Информация о новой активности на частоте появилась в профильном Telegram-канале, который занимается мониторингом эфира этой загадочной станции.

Анатомия нового сигнала: от «Паранойи» до цифр

Очередной сеанс передачи закодированных данных состоялся в первой половине дня. Согласно логам исследователей, в 11:12 по московскому времени сквозь привычный радиошум пробился голос, который зачитал следующую кодовую комбинацию:

«НЖТИ 34509 ПАРАНОЙЯ 8268 8193»

Как и в большинстве подобных случаев, официальных разъяснений о том, что именно скрывается за этим радиограммой, не поступало. Прослушивающие частоту энтузиасты отмечают, что использование полноценных и эмоционально окрашенных слов вроде «паранойя» в таких шифрах всегда вызывает повышенный резонанс среди конспирологов, хотя на практике это может быть лишь частью фонетического кода.

Аномальная активность в мае: неделя странных слов

Стоит отметить, что в последнее время «Радиостанция Судного дня» демонстрирует непривычно высокую активность. Буквально за неделю до этого, 21 мая, станция и вовсе побила своеобразный рекорд, выдав в эфир сразу шесть зашифрованных сообщений в течение одних суток.

Тогда радиослушатели зафиксировали целую серию странных неологизмов и кодовых слов:

  • Утренний эфир в 07:09 открыло слово «жестокаин».

  • Ближе к 09:10 трансляция прервалась на сигналы «ляповнук», «блиноспас» и «вруновал».

  • Финальным аккордом того дня в 11:03 стали коды «королевна», «капосук» и «братошик».

Подобная плотность эфирных событий заставляет радиолюбителей по всему миру строить гипотезы о том, с чем связаны столь частые проверки связи или смена шифров.

Главная загадка эфира: что такое УВБ-76?

Радиостанция УВБ-76 (также известная по более поздним позывным «МДЖБ», «ЖУОЗ» и другим) — это одна из самых известных и загадочных коротковолновых радиостанций в мире. Она вещает на частоте 4625 кГц с конца 1970-х или начала 1980-х годов.

Большую часть времени — круглые сутки и круглый год — станция передает характерный жужжащий звук с частотой около 25 ударов в минуту. Из-за этого в международной среде радиолюбителей она получила прозвище The Buzzer («Жужжалка»). Назначение станции официально никогда не раскрывалось, что породило массу городских легенд.

  • Теория «Судного дня»: Самая популярная конспирологическая версия гласит, что станция подключена к системе периметра ядерного ответа (известной на Западе как Dead Hand / «Мертвая рука»). Согласно мифу, если станция перестанет жужжать, это послужит сигналом для автоматического запуска ракет. На самом деле станция иногда полностью отключалась или замолкала на часы, и ничего не происходило.

  • Реальное назначение: Военные эксперты и серьезные исследователи сходятся во мнении, что УВБ-76 — это классическая военная станция связи, служащая для передачи приказов и оповещений в рамках единой системы Западного военного округа. Подобные буквенно-цифровые сообщения, включая сегодняшнюю «Паранойю», являются так называемыми монолитами — зашифрованными распоряжениями для воинских частей, дежурных расчетов и узлов связи, расшифровать которые могут только обладатели специальных блокнотов с кодами.

