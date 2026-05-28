Зачем Путин и Токаев взялись за лопаты в центре Астаны

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в символической церемонии, посадив дуб на Аллее вечной дружбы в Астане. Мероприятие состоялось в рамках государственного визита российского лидера, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Известия».

Символ стратегического партнерства в центре Астаны

Совместная посадка дерева главами государств прошла на Аллее вечной дружбы Республики Казахстан и Российской Федерации, расположенной в самом центре казахстанской столицы. Кадры, на которых Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев с лопатами в руках завершают посадку молодого дуба, опубликовал ряд крупных СМИ.

Данная аллея была официально открыта ровно год назад — 28 мая 2025 года. За это время она успела стать главным столичным символом добрососедства и прочного союза между Астаной и Москвой. Выбор дуба в качестве нового элемента аллеи эксперты называют неслучайным, так как это дерево традиционно олицетворяет долговечность, силу и стабильность.

Семь основ дружбы: о чем договорились лидеры

Посадка дерева стала логическим продолжением насыщенной политической программы. Трехдневный государственный визит Владимира Путина в Казахстан стартовал накануне и уже принес важные дипломатические результаты.

Ключевым событием официальной части переговоров стало подписание совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Этот документ призван актуализировать вектор развития двусторонних отношений в меняющихся геополитических реалиях.

«Наш визит продемонстрировал качественные и тектонические изменения в двустороннем сотрудничестве между странами», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, оценивая текущий уровень взаимодействия с Москвой.

Экономический вектор и новые горизонты

Помимо символических жестов и подписания рамочных соглашений, лидеры государств провели глубокий аудит экономических связей. По словам Владимира Путина, значительная часть закрытых и расширенных переговоров была посвящена именно торгово-инвестиционному взаимодействию.

На сегодняшний день Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Стороны намерены развивать совместные проекты в сферах:

Энергетики и мирного атома;

Транспортно-логистических коридоров (включая развитие маршрутов «Север — Юг»);

Промышленной кооперации и сельского хозяйства.

Государственный визит российской делегации продолжается. Ожидается, что за оставшиеся дни представители профильных министерств двух стран финализируют еще ряд межведомственных соглашений.