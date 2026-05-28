Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
28.05.2026, 16:32

Зачем Путин и Токаев взялись за лопаты в центре Астаны

Новости Мира 0 331

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в символической церемонии, посадив дуб на Аллее вечной дружбы в Астане. Мероприятие состоялось в рамках государственного визита российского лидера, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Известия».

Кадр из видео/kremlin.ru

Символ стратегического партнерства в центре Астаны

Совместная посадка дерева главами государств прошла на Аллее вечной дружбы Республики Казахстан и Российской Федерации, расположенной в самом центре казахстанской столицы. Кадры, на которых Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев с лопатами в руках завершают посадку молодого дуба, опубликовал ряд крупных СМИ.

Данная аллея была официально открыта ровно год назад — 28 мая 2025 года. За это время она успела стать главным столичным символом добрососедства и прочного союза между Астаной и Москвой. Выбор дуба в качестве нового элемента аллеи эксперты называют неслучайным, так как это дерево традиционно олицетворяет долговечность, силу и стабильность.

Семь основ дружбы: о чем договорились лидеры

Посадка дерева стала логическим продолжением насыщенной политической программы. Трехдневный государственный визит Владимира Путина в Казахстан стартовал накануне и уже принес важные дипломатические результаты.

Ключевым событием официальной части переговоров стало подписание совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Этот документ призван актуализировать вектор развития двусторонних отношений в меняющихся геополитических реалиях.

«Наш визит продемонстрировал качественные и тектонические изменения в двустороннем сотрудничестве между странами», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, оценивая текущий уровень взаимодействия с Москвой.

Экономический вектор и новые горизонты

Помимо символических жестов и подписания рамочных соглашений, лидеры государств провели глубокий аудит экономических связей. По словам Владимира Путина, значительная часть закрытых и расширенных переговоров была посвящена именно торгово-инвестиционному взаимодействию.

На сегодняшний день Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Стороны намерены развивать совместные проекты в сферах:

  • Энергетики и мирного атома;

  • Транспортно-логистических коридоров (включая развитие маршрутов «Север — Юг»);

  • Промышленной кооперации и сельского хозяйства.

Государственный визит российской делегации продолжается. Ожидается, что за оставшиеся дни представители профильных министерств двух стран финализируют еще ряд межведомственных соглашений.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь