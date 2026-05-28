YouTube начал автоматически маркировать видео, созданные ИИ

YouTube внедрил автоматическую систему распознавания и маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. С мая 2026 года платформа берет на себя функции контроля за реалистичными ИИ-видео, снижая нагрузку на авторов и защищая зрителей от дезинформации, говорится в блоге видеохостинга, сообщает Lada.kz.

В эпоху стремительного развития генеративных технологий отличить вымысел от реальности становится всё сложнее. Видеохостинг YouTube сделал важнейший шаг в сторону прозрачности медиасреды, автоматизировав процесс выявления синтетического контента. Теперь нейросети платформы будут самостоятельно проверять загружаемые ролики на наличие следов ИИ и предупреждать об этом аудиторию.

Новая эпоха модерации: от добровольного к автоматическому

До недавнего времени YouTube полагался на честность самих создателей контента. Согласно правилам, введенным ранее, блогеры были обязаны вручную ставить галочку при загрузке видео, если в нем использовался фотореалистичный искусственный интеллект (например, дипфейки или сгенерированные ИИ локации и голоса).

Однако с мая 2026 года правила игры изменились. Платформа официально запустила алгоритмы, которые берут эту задачу на себя. Специальные инструменты сканируют видеопоток и аудиодорожку на предмет цифровых манипуляций. Если система фиксирует значительное присутствие ИИ, а автор «забыл» указать этот факт, маркировка появится на видео автоматически.

Как будут выглядеть новые метки?

Дизайн и расположение предупреждения зависят от формата просматриваемого контента:

Для классических (длинных) видео: специальная текстовая плашка будет аккуратно отображаться прямо над блоком описания ролика.

Для коротких вертикальных видео (YouTube Shorts): метка накладывается непосредственно на сам экран поверх воспроизводимого ролика, чтобы зритель сразу понимал природу контента.

Защита от ошибок и право на апелляцию

Автоматизация процессов всегда несет в себе риск ложных срабатываний. В Google предусмотрели этот сценарий: авторы контента не останутся беззащитными перед лицом ошибок алгоритмов.

Если нейросеть ошибочно пометила реальную съемку как сгенерированную ИИ, создатель видео имеет полное право оспорить этот вердикт. Сделать это можно в несколько кликов через привычную панель управления в YouTube Studio. После подачи апелляции контент будет отправлен на повторную проверку.

Борьба за достоверность информации

Главная цель масштабного обновления — повышение прозрачности и борьба с распространением фейков. Модифицированные видео часто используются для введения пользователей в заблуждение, симуляции заявлений политиков или создания несуществующих новостных поводов. Автоматический аудит со стороны YouTube призван дать зрителям четкий маркер, помогающий критически оценивать достоверность увиденного на экране.