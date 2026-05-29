© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.05.2026, 19:45

Телефон разряжается слишком быстро? Названы решения проблемы

Новости Мира

Специалисты профильного издания SlashGear представили комплексный гид по оптимизации энергопотребления современных гаджетов, выделив критические настройки экрана, беспроводных сетей и фоновых процессов, сообщает Lada.kz. 

Фото: stock.adobe.com

Проблема быстрой разрядки мобильных устройств остается одной из самых актуальных для пользователей, несмотря на ежегодный рост емкости встроенных аккумуляторов. Эксперты авторитетного технологического ресурса SlashGear детально проанализировали основные сценарии эксплуатации девайсов и подготовили практические рекомендации. Эти простые шаги помогут существенно увеличить время автономной работы гаджета без потери его функциональности.

Дисплей — главный «пожиратель» энергии

Экран традиционно признан самым энергозатратным компонентом любого современного смартфона. Чтобы минимизировать его нагрузку на батарею, специалисты настоятельно рекомендуют активировать функцию адаптивной (автоматической) яркости.

В отличие от фиксированной ручной настройки, интеллектуальные алгоритмы подстраивают интенсивность свечения панели под окружающее освещение в режиме реального времени. Это не только бережет ресурс аккумулятора в темных помещениях, но и предотвращает избыточный, нерациональный расход энергии в течение дня.

Оптимизация геолокации и сетевых подключений

Постоянный поиск спутников и скрытая работа GPS-модуля способны полностью разрядить батарею за считанные часы. Для решения этой проблемы эксперты советуют обратить внимание на два аспекта:

  • Жесткий контроль разрешений: Необходимо провести ревизию настроек приватности и установить для большинства установленных приложений параметр «Доступ к местоположению только при использовании». Это полностью исключит несанкционированную фоновую активность программ.

  • Приоритет беспроводных сетей: По возможности всегда следует отдавать предпочтение подключению к Wi-Fi, а не к мобильному интернету. Модуль Wi-Fi потребляет значительно меньше энергии по сравнению с модемом сотовой связи, которому приходится тратить колоссальные ресурсы на поддержание стабильного соединения с базовыми станциями (особенно в зонах с неустойчивым приемом сигнала).

Разумное потребление медиаконтента

Любителям музыки и видео на стриминговых платформах стоит скорректировать свои повседневные привычки ради сохранения заряда. Потоковая передача данных через мобильные сети создает двойную нагрузку на систему: одновременно на полную мощность работают и радиомодуль, и центральный процессор, обрабатывающий входящий трафик.

Оптимальным решением станет предварительная загрузка (кеширование) любимых треков и плейлистов во внутреннюю память устройства. Делать это лучше всего дома через безлимитный Wi-Fi. Такой подход позволит воспроизводить контент в режиме офлайн, практически не нагружая аккумулятор.

Стратегия энергосбережения: действуйте на опережение

Большинство пользователей совершают стандартную ошибку, активируя режим экономии энергии только в критических ситуациях — когда на индикаторе остается всего 5–10%. Однако эксперты SlashGear советуют менять тактику и действовать превентивно.

Перевод смартфона в режим энергосбережения уже на отметке ниже 50% заряда позволяет значительно растянуть оставшееся время работы устройства.

В этом режиме операционная система мягко ограничивает предельную частоту процессора, отключает необязательные визуальные эффекты, анимацию и снижает интенсивность фоновой синхронизации данных. В совокупности эти меры дают ощутимый прирост автономности.

Соблюдение этих простых правил не только избавит от необходимости постоянно искать розетку или носить с собой внешний аккумулятор, но и косвенно продлит общий жизненный цикл самой батареи за счет уменьшения количества циклов полной перезарядки.

