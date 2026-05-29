Дороже, чем в Швейцарии: названа новая страна с самыми высокими ценами на жизнь в мире

Исландия возглавила рейтинг самых дорогих стран для проживания, опередив Швейцарию. Эксперты связывают это с туристическим бумом, ростом цен на жилье и инфляцией в сфере услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bloomberg.

Исландия вышла на первое место по стоимости жизни

Исландия официально признана самой дорогой страной мира для проживания. По данным шведского агентства TT, страна обошла Швейцарию по уровню цен на товары и услуги.

Исследование подготовил исландский профсоюз выпускников вузов Viska. При анализе специалисты использовали статистику Евростата, а также данные Центрального банка Исландии Sedlabanki.

Цены в Исландии оказались выше швейцарских

Экономист Viska Вильхьяльмур Хильмарссон сообщил, что стоимость жизни в Исландии примерно на 3% выше, чем в Швейцарии, которая долгое время считалась одной из самых дорогих стран мира.

По его словам, ключевой причиной подорожания стал стремительный рост туристической отрасли. Туризм играет важнейшую роль в экономике островного государства и оказывает серьезное влияние на внутренний рынок.

Рост числа туристов привел к увеличению спроса на услуги, жилье и рабочую силу. Это, в свою очередь, спровоцировало повышение зарплат и ускорение инфляции.

Жилье и услуги продолжают дорожать

Одним из главных факторов роста цен стали расходы на жилье. Особенно заметно это в туристическом секторе, где стоимость аренды и недвижимости продолжает увеличиваться.

Эксперты отмечают, что высокая зависимость Исландии от трудоемких отраслей создает дополнительное инфляционное давление на экономику страны.

Хильмарссон подчеркнул, что нынешняя модель экономики продолжит способствовать росту цен и в будущем, если структура рынка не изменится.

Исландия уже опережала Швейцарию

Согласно данным Евростата, Исландия уже становилась самой дорогой страной Европы в 2018 году. Однако позже лидерство вновь вернула Швейцария.

Теперь же Исландия снова вышла на первое место по стоимости жизни, подтвердив тенденцию к дальнейшему росту цен в стране.