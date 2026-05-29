Дороже, чем в Швейцарии: названа новая страна с самыми высокими ценами на жизнь в мире

Исландия возглавила рейтинг самых дорогих стран для проживания, опередив Швейцарию. Эксперты связывают это с туристическим бумом, ростом цен на жилье и инфляцией в сфере услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bloomberg.
Исландия официально признана самой дорогой страной мира для проживания. По данным шведского агентства TT, страна обошла Швейцарию по уровню цен на товары и услуги.
Исследование подготовил исландский профсоюз выпускников вузов Viska. При анализе специалисты использовали статистику Евростата, а также данные Центрального банка Исландии Sedlabanki.
Экономист Viska Вильхьяльмур Хильмарссон сообщил, что стоимость жизни в Исландии примерно на 3% выше, чем в Швейцарии, которая долгое время считалась одной из самых дорогих стран мира.
По его словам, ключевой причиной подорожания стал стремительный рост туристической отрасли. Туризм играет важнейшую роль в экономике островного государства и оказывает серьезное влияние на внутренний рынок.
Рост числа туристов привел к увеличению спроса на услуги, жилье и рабочую силу. Это, в свою очередь, спровоцировало повышение зарплат и ускорение инфляции.
Одним из главных факторов роста цен стали расходы на жилье. Особенно заметно это в туристическом секторе, где стоимость аренды и недвижимости продолжает увеличиваться.
Эксперты отмечают, что высокая зависимость Исландии от трудоемких отраслей создает дополнительное инфляционное давление на экономику страны.
Хильмарссон подчеркнул, что нынешняя модель экономики продолжит способствовать росту цен и в будущем, если структура рынка не изменится.
Согласно данным Евростата, Исландия уже становилась самой дорогой страной Европы в 2018 году. Однако позже лидерство вновь вернула Швейцария.
Теперь же Исландия снова вышла на первое место по стоимости жизни, подтвердив тенденцию к дальнейшему росту цен в стране.
Комментарии0 комментарий(ев)