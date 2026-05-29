Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
29.05.2026, 06:53

Дороже, чем в Швейцарии: названа новая страна с самыми высокими ценами на жизнь в мире

Новости Мира 0 828

Исландия возглавила рейтинг самых дорогих стран для проживания, опередив Швейцарию. Эксперты связывают это с туристическим бумом, ростом цен на жилье и инфляцией в сфере услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bloomberg.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Исландия вышла на первое место по стоимости жизни

Исландия официально признана самой дорогой страной мира для проживания. По данным шведского агентства TT, страна обошла Швейцарию по уровню цен на товары и услуги.

Исследование подготовил исландский профсоюз выпускников вузов Viska. При анализе специалисты использовали статистику Евростата, а также данные Центрального банка Исландии Sedlabanki.

Цены в Исландии оказались выше швейцарских

Экономист Viska Вильхьяльмур Хильмарссон сообщил, что стоимость жизни в Исландии примерно на 3% выше, чем в Швейцарии, которая долгое время считалась одной из самых дорогих стран мира.

По его словам, ключевой причиной подорожания стал стремительный рост туристической отрасли. Туризм играет важнейшую роль в экономике островного государства и оказывает серьезное влияние на внутренний рынок.

Рост числа туристов привел к увеличению спроса на услуги, жилье и рабочую силу. Это, в свою очередь, спровоцировало повышение зарплат и ускорение инфляции.

Жилье и услуги продолжают дорожать

Одним из главных факторов роста цен стали расходы на жилье. Особенно заметно это в туристическом секторе, где стоимость аренды и недвижимости продолжает увеличиваться.

Эксперты отмечают, что высокая зависимость Исландии от трудоемких отраслей создает дополнительное инфляционное давление на экономику страны.

Хильмарссон подчеркнул, что нынешняя модель экономики продолжит способствовать росту цен и в будущем, если структура рынка не изменится.

Исландия уже опережала Швейцарию

Согласно данным Евростата, Исландия уже становилась самой дорогой страной Европы в 2018 году. Однако позже лидерство вновь вернула Швейцария.

Теперь же Исландия снова вышла на первое место по стоимости жизни, подтвердив тенденцию к дальнейшему росту цен в стране.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь