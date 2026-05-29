29.05.2026, 07:40

«Никакого оружия»: премьер Венгрии Петер Мадьяр поставил жесткое условие генсеку НАТО по Украине

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в ходе официальных переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте четко обозначил позицию Будапешта по украинскому конфликту. Венгерская сторона наотрез отказалась от каких-либо поставок вооружения или военной техники для нужд ВСУ, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

«Никакого оружия»: Будапешт закрывает военный вопрос

Официальное заявление по итогам встречи с главой альянса венгерский премьер опубликовал на своей странице в социальных сетях. Мадьяр подчеркнул, что позиция страны остается последовательной и бескомпромиссной.

«Я сообщил господину генеральному секретарю, что Венгрия не будет отправлять ни оружие, ни военную технику на российско-украинскую войну», — резюмировал глава венгерского правительства.

Таким образом, смена руководства в Будапеште не повлекла за собой изменений во внешнеполитическом курсе относительно украинского кризиса. Венгрия по-прежнему дистанцируется от прямого военного участия в поддержке Киева.

Баланс в альянсе: надежный партнер, но со своим мнением

Несмотря на жесткую позицию по Украине, Петер Мадьяр заверил Марка Рютте, что Будапешт не собирается саботировать работу самого блока НАТО. Стороны детально обсудили интеграцию Венгрии в структуры альянса и текущие совместные проекты.

Ключевые темы прошедших переговоров:

  • Миссия в Косово: Особое внимание было уделено участию венгерского контингента в миротворческой миссии НАТО (KFOR) на Балканах.

  • Статус Будапешта: Мадьяр подтвердил курс на сохранение за Венгрией статуса «надежного и предсказуемого партнера» альянса.

  • Реакция Брюсселя: По словам венгерского премьера, генсек НАТО Марк Рютте высоко оценил профессионализм и вклад венгерских военнослужащих в общую безопасность.

Контекст и бэкграунд

Венгрия на протяжении всего конфликта занимает обособленную позицию среди стран Запада. Будапешт регулярно выступает против эскалации боевых действий, призывает к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. При этом страна выполняет свои обязательства по финансированию гуманитарных миссий и принимает беженцев, однако категорически блокирует транзит и прямые поставки летального оружия через свою территорию. Подобный прагматичный подход позволяет Венгрии балансировать между союзническим долгом перед НАТО и защитой собственных национальных интересов.

