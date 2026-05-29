«Никакого оружия»: премьер Венгрии Петер Мадьяр поставил жесткое условие генсеку НАТО по Украине

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в ходе официальных переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте четко обозначил позицию Будапешта по украинскому конфликту. Венгерская сторона наотрез отказалась от каких-либо поставок вооружения или военной техники для нужд ВСУ, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
Официальное заявление по итогам встречи с главой альянса венгерский премьер опубликовал на своей странице в социальных сетях. Мадьяр подчеркнул, что позиция страны остается последовательной и бескомпромиссной.
«Я сообщил господину генеральному секретарю, что Венгрия не будет отправлять ни оружие, ни военную технику на российско-украинскую войну», — резюмировал глава венгерского правительства.
Таким образом, смена руководства в Будапеште не повлекла за собой изменений во внешнеполитическом курсе относительно украинского кризиса. Венгрия по-прежнему дистанцируется от прямого военного участия в поддержке Киева.
Несмотря на жесткую позицию по Украине, Петер Мадьяр заверил Марка Рютте, что Будапешт не собирается саботировать работу самого блока НАТО. Стороны детально обсудили интеграцию Венгрии в структуры альянса и текущие совместные проекты.
Ключевые темы прошедших переговоров:
Миссия в Косово: Особое внимание было уделено участию венгерского контингента в миротворческой миссии НАТО (KFOR) на Балканах.
Статус Будапешта: Мадьяр подтвердил курс на сохранение за Венгрией статуса «надежного и предсказуемого партнера» альянса.
Реакция Брюсселя: По словам венгерского премьера, генсек НАТО Марк Рютте высоко оценил профессионализм и вклад венгерских военнослужащих в общую безопасность.
Венгрия на протяжении всего конфликта занимает обособленную позицию среди стран Запада. Будапешт регулярно выступает против эскалации боевых действий, призывает к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. При этом страна выполняет свои обязательства по финансированию гуманитарных миссий и принимает беженцев, однако категорически блокирует транзит и прямые поставки летального оружия через свою территорию. Подобный прагматичный подход позволяет Венгрии балансировать между союзническим долгом перед НАТО и защитой собственных национальных интересов.
