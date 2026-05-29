Нарколог рассказала, как понять, что алкоголь еще не выветрился

Бытовых способов быстро вывести алкоголь из крови не существует, а субъективное хорошее самочувствие после застолья часто оказывается смертельно опасной ловушкой для водителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».

Биология против лайфхаков: почему кофе и душ бессильны

Среди автомобилистов и любителей вечернего отдыха годами циркулируют мифы о «экспресс-методах» отрезвления. Считается, что крепкий черный кофе, ледяной душ или долгая прогулка на свежем воздухе способны быстро привести человека в чувство. Однако с точки зрения медицины это абсолютно не так.

Как объяснила психиатр-нарколог и руководитель профильной клиники Марина Калюжная, скорость очищения организма строго ограничена нашей физиологией.

Скорость выведения: Печень здорового взрослого человека способна переработать и вывести в среднем всего 0,1–0,15 промилле за один час .

Гендерный фактор: У женщин этот процесс протекает еще медленнее. Причина кроется в биологии — женский организм вырабатывает меньше специфического фермента (алкогольдегидрогеназы), отвечающего за расщепление этанола.

Никакие внешние стимуляторы, включая контрастный душ или энергетики, не способны заставить печень работать быстрее ее природного лимита. Они могут лишь временно взбодрить нервную систему, создав ложное ощущение контроля.

Смертельно опасная ловушка: почему самочувствие обманывает водителей

Один из самых коварных мифов заключается в том, что трезвость можно определить по собственным ощущениям. Если координация в норме, речь не нарушена, а голова кажется ясной — человек считает, что готов сесть за руль. Нарколог подчеркивает: мозг жестко обманывает своего владельца.

«Ощущение трезвости возвращается значительно раньше, чем алкоголь реально уходит из крови. Можно чувствовать себя вполне сносно — а в крови все еще 0,3–0,5 промилле», — предупреждает Марина Калюжная.

При такой концентрации этанола в крови у человека:

Снижается скорость реакции на экстренные ситуации;

Сужается угол зрительного обзора (туннельный эффект);

Притупляется чувство опасности.

Самое страшное, что сам водитель этих микроизменений не замечает. Именно из-за этой иллюзии «нормы» происходит большинство тяжелых ДТП с участием нетрезвых водителей, которые были искренне уверены, что уже полностью протрезвели.

Миф о «целебном» сне и единственный способ проверки

Еще одно популярное заблуждение — уверенность в том, что после нескольких часов сна алкоголь полностью испаряется. На самом деле сон никак не стимулирует метаболизм этанола. Процесс очищения идет своим чередом, независимо от того, спит человек или бодрствует.

Если застолье с крепким алкоголем затянулось заполночь, то даже после 6–7 часов крепкого сна в организме останется достаточная доза этанола для фиксации опьянения сотрудниками ГИБДД и получения крупного штрафа с лишением прав.

Как защитить себя от роковой ошибки?

Эксперт резюмирует: ни ощущения, ни мобильные приложения-калькуляторы алкоголя, ни осмотр своего отражения в зеркале не являются гарантией трезвости.

Единственным объективным и надежным критерием проверки перед поездкой остается сертифицированный алкотестер. Если прибора под рукой нет, а с момента употребления спиртного прошло недостаточно времени — поездку за рулем необходимо безоговорочно отменить.