18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
29.05.2026, 11:51

Три попытки — и домой: в Госдуме придумали жесткое правило для мигрантов

Новости Мира

В России предложили ужесточить правила сдачи экзаменов для иностранных граждан, которые необходимы для легального пребывания и трудоустройства в стране. В Госдуме считают, что действующая система позволяет сдавать тестирование практически без ограничений, что снижает его значимость, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В Госдуме выступили за ограничение числа пересдач

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением сократить количество попыток сдачи экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для мигрантов.

По словам депутата, сегодня иностранные граждане могут пересдавать экзамен неограниченное количество раз, что, как считает парламентарий, превращает обязательную процедуру в формальность.

Миронов отметил, что экзамен должен подтверждать реальные знания мигрантов, необходимые для интеграции в российское общество и правовое пространство. В связи с этим предлагается установить лимит — не более трех попыток сдачи.

«Экзамен не должен быть формальностью»

Депутат заявил, что отсутствие ограничений негативно влияет на саму систему проверки знаний.

По его мнению, многие иностранцы относятся к экзамену как к обязательной бюрократической процедуре, а не как к реальной проверке уровня владения русским языком и понимания российских законов.

В партии считают, что введение ограничения на количество пересдач позволит повысить значимость экзамена и сократить число злоупотреблений в этой сфере.

Власти обеспокоены подделкой сертификатов

Отдельно Сергей Миронов обратил внимание на случаи незаконной выдачи документов мигрантам. По его словам, правоохранительные органы регулярно выявляют схемы оформления поддельных сертификатов о владении русским языком, а также фиктивных регистраций и трудовых патентов.

В качестве примера парламентарий напомнил о расследовании, которое велось в отношении руководителя одного из центров языкового тестирования. По версии следствия, в течение нескольких лет иностранным гражданам незаконно выдавались сертификаты, подтверждающие знание русского языка.

Также депутат упомянул о случаях изготовления фальшивых миграционных документов, выявленных в Москве.

Предлагаемые меры могут ужесточить миграционную систему

По мнению Миронова, ежегодно большое количество иностранцев получают разрешения на работу, однако далеко не все действительно владеют русским языком на необходимом уровне.

Он считает, что ужесточение правил сдачи экзаменов позволит повысить качество отбора и станет дополнительным механизмом контроля в миграционной сфере.

Согласно инициативе, иностранцы смогут пересдавать экзамен дважды после первой неудачной попытки. Если сдать тест не удастся и с третьего раза, получить необходимый сертификат они не смогут.

