29.05.2026, 13:21

Названы страны с самыми красивыми женщинами

Новости Мира

Россия заняла четвертое место в глобальном рейтинге стран с самыми привлекательными женщинами, уступив Колумбии, Польше и Греции, сообщает Lada.kz. 

Фото: Jade ThaiCatwalk / Shutterstock / Fotodom
Фото: Jade ThaiCatwalk / Shutterstock / Fotodom

Как составлялся рейтинг: от мнения экспертов до Reddit

Популярный исследовательский портал World Population Review опубликовал обновленный аналитический отчет, посвященный женской красоте в разных уголках планеты. Этот список не является субъективным мнением одного человека — в его основу лег масштабный контент-анализ данных за прошлый год.

При составлении итогового рейтинга исследователи учитывали сразу несколько ключевых факторов:

  • Успехи на мировых аренах: Количество побед и призовых мест, которые девушки из конкретной страны завоевывали на престижных международных конкурсах красоты (таких как «Мисс Мира», «Мисс Вселенная» и др.).

  • Популярность в поп-культуре: Оценка того, представительницы каких государств чаще всего становятся всемирно известными актрисами, моделями и инфлюенсерами.

  • Профессиональный взгляд: Экспертные оценки аналитиков индустрии моды и красоты.

  • Глас народа: Важной составляющей отчета стало открытое голосование пользователей на популярном международном форуме Reddit, где обычные люди делились своим мнением.

Лидеры списка и позиция России

В результате сведения всех данных на первой строчке рейтинга оказалась Колумбия — латиноамериканская страна, чьи представительницы регулярно восхищают жюри международных конкурсов. Вторую и третью строчки заняли европейские государства — Польша и Греция соответственно.

Россия уверенно закрепилась на четвертом месте, обойдя десятки других государств. Эксперты традиционно отмечают уникальный генофонд, разнообразие типов внешности и особое внимание к уходу за собой, которое свойственно россиянкам.

Замкнула почетную пятерку лидеров Чехия, известная своими топ-моделями на мировых подиумах.

Кто оказался в аутсайдерах?

Любопытно, что в хвосте рейтинга привлекательности оказались страны, которые у многих ассоциируются с яркой внешностью. По итогам совокупного анализа экспертов и интернет-пользователей, наименьшее число голосов набрали женщины из Испании, Албании и Венесуэлы. Стоит отметить, что для Венесуэлы — страны, которая исторически славится своими «королевами красоты» — такой результат оказался весьма неожиданным.

Тем не менее, авторы отчета подчеркивают, что любые подобные рейтинги во многом условны, так как стандарты красоты постоянно меняются, а вкусы людей в разных частях света могут кардинально отличаться.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь