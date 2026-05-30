Офтальмологи предупредили об опасных последствиях привычки тереть глаза

Специалисты рассказали, что регулярное трение глаз может привести не только к раздражению, но и к серьезным заболеваниям, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Почему возникает желание тереть глаза

Привычка тереть глаза способна вызвать не только временный дискомфорт, но и серьезные проблемы со здоровьем органов зрения, предупредили офтальмологи из Университет Иллинойса в Чикаго, комментарий которых приводит портал The Conversation.

По словам специалистов, зуд и желание потереть глаза входят в число наиболее частых причин обращения пациентов к офтальмологам. Одним из самых распространенных факторов, вызывающих подобные симптомы, является аллергический конъюнктивит. На его долю приходится почти половина случаев глазного зуда.

Врачи пояснили, что при аллергической реакции воспаляется конъюнктива – прозрачная оболочка, покрывающая поверхность глаза. Под воздействием аллергенов в организме высвобождаются вещества, вызывающие воспаление, в результате чего появляются зуд, покраснение, отечность и ощущение дискомфорта. Кроме того, подобные симптомы могут возникать при синдроме сухого глаза, блефарите, а также раздражении кожи век.

К чему может привести постоянное трение глаз

Однако наибольшую обеспокоенность у специалистов вызывает постоянное механическое воздействие на глаза. По их словам, регулярное трение связано с повышенным риском развития кератоконуса – заболевания, при котором роговица постепенно истончается и изменяет свою форму, становясь конусообразной. Такое состояние приводит к ухудшению зрения и развитию выраженного астигматизма.

Офтальмологи отмечают, что именно кератоконус считается одним из самых серьезных последствий этой привычки.

Сегодня для лечения заболевания применяется процедура кросслинкинга роговицы, направленная на укрепление ее структуры. В более тяжелых случаях пациентам могут потребоваться специальные контактные линзы, а иногда и трансплантация роговицы.

Повреждения и инфекции

Специалисты также предупреждают, что интенсивное трение глаз способно привести к появлению ссадины роговицы – болезненного повреждения ее поверхности. Подобные травмы увеличивают вероятность развития инфекций и нередко требуют лечения с использованием антибиотиков.

Еще одним возможным последствием является субконъюнктивальное кровоизлияние. Оно возникает при повреждении мелких кровеносных сосудов и проявляется ярким покраснением глаза. Хотя в большинстве случаев такое состояние проходит самостоятельно в течение одной-двух недель, внешне оно может выглядеть весьма тревожно.

Кроме того, привычка тереть глаза способствует распространению конъюнктивита, известного также как «розовый глаз». Особенно это касается вирусной формы заболевания, которая легко передается через руки.

Как уменьшить зуд и дискомфорт

Чтобы уменьшить зуд и дискомфорт, врачи рекомендуют использовать искусственные слезы, прикладывать холодные компрессы и по возможности избегать контакта с аллергенами. Людям, страдающим сезонной аллергией, специалисты советуют носить солнцезащитные очки и умывать лицо после возвращения с улицы.

Также офтальмологи не рекомендуют злоупотреблять глазными каплями, которые обещают быстро устранить покраснение. По их словам, такие средства обеспечивают лишь временный эффект и могут вызывать нежелательные побочные реакции.

Если симптомы сохраняются длительное время или усиливаются, специалисты советуют обратиться за медицинской помощью. Врач сможет подобрать антигистаминные или противовоспалительные препараты с учетом причины возникновения проблемы.