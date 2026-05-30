Из-за двух бортпроводниц Japan Airlines ввела полный запрет на спиртное

Японская авиакомпания Japan Airlines ввела полный запрет на употребление алкоголя бортпроводниками во время отдыха между рейсами после случая, который привел к задержке вылета.

Новые правила вступили в силу 27 мая

Авиакомпания Japan Airlines (JAL) с 27 мая ввела полный запрет на употребление алкоголя для бортпроводников в период отдыха между рейсами. Решение было принято после инцидента, связанного с членами экипажа, который произошел в мае этого года.

Что произошло в Хиросиме

Поводом для ужесточения правил стал случай, произошедший 23 мая в Хиросима. Старшая бортпроводница JAL должна была выполнять утренний рейс в Токио, однако во время обязательного предполетного контроля не смогла пройти тест на содержание алкоголя. Проверка показала превышение допустимой нормы.

Как сообщили в авиакомпании, сотрудницу отстранили от выполнения рейса. Позже еще одна бортпроводница самостоятельно уведомила руководство о своей непригодности к полету, также связанной с употреблением спиртного.

Рейс задержали из-за нехватки экипажа

В результате отсутствия сразу двух членов кабинного экипажа авиакомпании пришлось искать замену. Из-за этого вылет рейса был задержан примерно на 40 минут.

Нам известно, что многочисленные инциденты, связанные с употреблением алкоголя, привели к недоверию общества к нашей компании, и мы относимся к этому вопросу очень серьезно, - говорится в опубликованном заявлении авиакомпании.

Для бортпроводников ввели «сухой закон»

Согласно новым требованиям, сотрудникам кабинного экипажа запрещено употреблять алкоголь в любое время во время пребывания в пункте назначения между рейсами. Кроме того, авиакомпания намерена усилить контрольные процедуры, проверки и систему отчетности.

Каковы правила в других странах

Для сравнения, в большинстве авиакомпаний США и Европы действует так называемое правило «восьми часов», согласно которому между последним употреблением алкоголя и вылетом должно пройти не менее восьми часов.

В ряде азиатских государств этот период составляет 24 часа. Однако в Japan Airlines решили пойти еще дальше, фактически установив для бортпроводников полный запрет на употребление спиртных напитков во время нахождения в командировках между рейсами.