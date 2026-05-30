18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.05.2026, 10:57

Из-за двух бортпроводниц Japan Airlines ввела полный запрет на спиртное

Новости Мира 0 392

Японская авиакомпания Japan Airlines ввела полный запрет на употребление алкоголя бортпроводниками во время отдыха между рейсами после случая, который привел к задержке вылета, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Новые правила вступили в силу 27 мая

Авиакомпания Japan Airlines (JAL) с 27 мая ввела полный запрет на употребление алкоголя для бортпроводников в период отдыха между рейсами. Решение было принято после инцидента, связанного с членами экипажа, который произошел в мае этого года.

Что произошло в Хиросиме

Поводом для ужесточения правил стал случай, произошедший 23 мая в Хиросима. Старшая бортпроводница JAL должна была выполнять утренний рейс в Токио, однако во время обязательного предполетного контроля не смогла пройти тест на содержание алкоголя. Проверка показала превышение допустимой нормы.

Как сообщили в авиакомпании, сотрудницу отстранили от выполнения рейса. Позже еще одна бортпроводница самостоятельно уведомила руководство о своей непригодности к полету, также связанной с употреблением спиртного.

Рейс задержали из-за нехватки экипажа

В результате отсутствия сразу двух членов кабинного экипажа авиакомпании пришлось искать замену. Из-за этого вылет рейса был задержан примерно на 40 минут.

Нам известно, что многочисленные инциденты, связанные с употреблением алкоголя, привели к недоверию общества к нашей компании, и мы относимся к этому вопросу очень серьезно, - говорится в опубликованном заявлении авиакомпании.

Для бортпроводников ввели «сухой закон»

Согласно новым требованиям, сотрудникам кабинного экипажа запрещено употреблять алкоголь в любое время во время пребывания в пункте назначения между рейсами. Кроме того, авиакомпания намерена усилить контрольные процедуры, проверки и систему отчетности.

Каковы правила в других странах

Для сравнения, в большинстве авиакомпаний США и Европы действует так называемое правило «восьми часов», согласно которому между последним употреблением алкоголя и вылетом должно пройти не менее восьми часов.

В ряде азиатских государств этот период составляет 24 часа. Однако в Japan Airlines решили пойти еще дальше, фактически установив для бортпроводников полный запрет на употребление спиртных напитков во время нахождения в командировках между рейсами.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь