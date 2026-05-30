Врач предупредила об опасных последствиях сочетания алкоголя и лекарств

Употребление спиртного во время приема медикаментов может привести к тяжелым нарушениям работы организма, включая проблемы с дыханием, сердцем и кровообращением, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Безопасной дозы алкоголя при лечении не существует

Употребление алкогольных напитков во время приема лекарственных препаратов может представлять серьезную угрозу для здоровья, рассказала терапевт высшей категории Ольга Чистик.

По словам специалиста, безопасного количества алкоголя при лечении медикаментами не существует. Даже небольшое количество спиртного способно повлиять на действие препаратов и изменить их распределение в организме.

Особую опасность представляет сочетание алкоголя и снотворных

Врач обратила внимание на то, что одной из наиболее рискованных комбинаций является одновременный прием алкоголя и снотворных препаратов.

Как пояснила специалист, такое сочетание может привести к угнетению дыхательного центра, расположенного в стволе головного мозга. В результате дыхание становится более редким и поверхностным, а в тяжелых случаях может полностью остановиться во время сна.

Кроме того, совместное употребление спиртного и снотворных способно вызвать резкое снижение артериального давления, замедление сердечного ритма и нарушение кровообращения.

Какие препараты также опасно сочетать со спиртным

Схожие побочные эффекты могут возникать и при употреблении алкоголя вместе с другими лекарственными средствами.

В частности, речь идет о барбитуратах, антигистаминных препаратах первого поколения, включая димедрол, супрастин и тавегил, сильнодействующих обезболивающих на основе опиоидов, а также некоторых антидепрессантах и нейролептиках.

По словам врача, подобные сочетания могут усиливать угнетающее воздействие на центральную нервную систему и повышать риск опасных осложнений.

Растительные препараты тоже могут дать неожиданную реакцию

Специалист подчеркнула, что даже препараты растительного происхождения не всегда являются безопасными в сочетании со спиртными напитками.

Растительные «безобидные» средства тоже иногда не так просты. Препараты с валерианой, пустырником, мелатонином при сочетании со спиртным дают непредсказуемую реакцию: от излишней седации до парадоксального возбуждения. Безопасной дозы алкоголя при приеме любых препаратов нет. Даже бокал вина способен изменить распределение лекарства в организме, - резюмировала доктор.

Почему врачи советуют отказаться от алкоголя во время лечения

По словам Ольги Чистик, спиртное способно изменять действие лекарственных препаратов и влиять на процессы их усвоения в организме. Именно поэтому врачи рекомендуют полностью отказаться от употребления алкоголя на период лечения независимо от вида принимаемых медикаментов.

Специалист подчеркнула, что даже один бокал вина может повлиять на эффективность терапии и увеличить риск возникновения нежелательных побочных эффектов.