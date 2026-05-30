Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Умерла народная артистка РСФСР и балетмейстер Мариинки Любовь Кунакова

Новости Мира

30 мая на 75-м году жизни скончалась балерина, педагог и балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова, посвятившая театру более полувека, передает Lada.kz.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Пресс-служба Мариинского театра сообщила о смерти балерины и балетмейстера-репетитора Любови Кунаковой. Артистки не стало 30 мая. На момент смерти ей было 74 года.

В театре выразили соболезнования родным и близким Кунаковой, ее друзьям, коллегам и многочисленным ученикам, отметив ее значительный вклад в развитие отечественного балетного искусства.

Коллеги вспоминают Любовь Кунакову как энергичного, отзывчивого и душевного человека, который всегда был готов поддержать окружающих. В театре подчеркнули, что ее человечность, интеллигентность, сценический талант и педагогический опыт навсегда останутся в памяти тех, кто работал и учился рядом с ней.

Свою карьеру на сцене Мариинского театра Любовь Кунакова начала в 1974 году. На протяжении почти двух десятилетий, до 1992 года, она была примой-балериной театра. За это время артистка исполнила ведущие партии в известных постановках, среди которых «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар» и «Дон Кихот».

После завершения сценической карьеры Кунакова продолжила работу в театре. В 1997 году она стала педагогом-репетитором Мариинского театра, а позже заняла должность балетмейстера-репетитора.

В разные годы артистка занималась подготовкой и показом классических балетных постановок в редакции Мариинского театра на сценических площадках Минска, Афин, Токио и городов Бразилии.

За вклад в развитие культуры и искусства Любовь Кунакова была удостоена ряда государственных наград. В 1983 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР. В 2009 году она получила Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2025 году была награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

