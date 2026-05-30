Онколог рассказала, какие изменения родинок могут указывать на опасное заболевание

Изменение формы, цвета или размера родинки, а также появление зуда и кровоточивости могут быть поводом для срочного обращения к врачу, предупреждает специалист, передает Lada.kz со ссылкой на Мосленту .

Родинки, или невусы, представляют собой скопления клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Их появление связано с наследственными факторами, гормональными изменениями и воздействием ультрафиолетового излучения. Однако не каждое пигментное образование на коже является родинкой, поэтому определить его природу может только специалист.

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе также объяснила, какие изменения кожных образований могут свидетельствовать о потенциальной опасности и требуют медицинской консультации.

Какие признаки должны насторожить

По словам специалиста, особое внимание следует обратить на изменения внешнего вида родинок.

К тревожным симптомам относятся:

изменение формы – если ранее симметричное и округлое образование становится неровным или деформированным;

изменение цвета – появление темных вкраплений, черных точек, неоднородной окраски или, наоборот, осветление отдельных участков;

физический дискомфорт – зуд, жжение, шелушение или кровоточивость;

быстрый рост образования как в ширину, так и в высоту.

При появлении любого из этих признаков откладывать визит к врачу не рекомендуется.

Повреждение родинки не всегда приводит к раку

Онколог также прокомментировала распространенные заблуждения, связанные с родинками.

Одним из популярных мифов является мнение о том, что случайное повреждение родинки неизбежно приводит к развитию онкологического заболевания. По словам специалиста, прямой связи между травмой и возникновением рака нет. Однако поврежденный участок кожи становится более уязвимым для инфекций и требует наблюдения.

Почему важно защищать кожу от солнца

Эксперт отметила, что одним из главных факторов риска остается воздействие ультрафиолетового излучения.

При этом уязвимыми перед солнечными лучами являются как недавно появившиеся родинки, так и те, которые присутствуют на коже с детства. Для снижения риска рекомендуется регулярно использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF.

Опасность зависит не от количества, а от особенностей родинок

Специалист подчеркнула, что большое количество родинок само по себе не является признаком повышенного риска. Даже если на теле насчитывается более 100 невусов, ключевое значение имеют их характеристики.

Наибольшее внимание врачи уделяют диспластическим родинкам неправильной формы, а также гигантским невусам, которые могут иметь более высокий риск осложнений.

Самоосмотр рекомендуется проводить ежемесячно

Одним из важных методов профилактики остается регулярный самостоятельный осмотр кожи.

Регулярный самоосмотр – это первый шаг к профилактике проблем с кожей. Дерматологи рекомендуют проводить его не реже одного раза в месяц, уделяя особое внимание участкам тела, которые сложно осмотреть самостоятельно (спина, волосистая часть головы, подошвы стоп). Для удобства можно фотографировать подозрительные образования, фиксируя дату снимка – так будет проще отследить динамику изменений, - сказала специалист.

Когда необходима помощь врача

При появлении любых подозрительных изменений необходимо обратиться к дерматологу. Для первичной оценки состояния кожи специалист может провести дерматоскопию — осмотр новообразования под увеличением.

Если возникнет необходимость в более детальном исследовании, врач может назначить биопсию для уточнения диагноза.

Кроме того, специалисты советуют ежедневно защищать кожу от солнечного воздействия и избегать травмирования родинок, особенно в местах постоянного трения одеждой или аксессуарами.

Отдельно онколог подчеркнула, что самостоятельно удалять родинки категорически нельзя, поскольку это может привести к осложнениям и затруднить последующую диагностику.