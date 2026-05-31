Стюардессы пожаловались на странную привычку пассажиров во время полета

Сотрудники зарубежных авиакомпаний призвали путешественников отказаться от привычки, раздражающей экипаж, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Члены экипажей зарубежных авиакомпаний обратились к пассажирам с просьбой отказаться от привычки трогать бортпроводников во время полета. По словам сотрудников авиационной отрасли, многие путешественники продолжают привлекать внимание членов экипажа прикосновениями, что вызывает недовольство среди работников авиакомпаний.

Как сообщает The New York Post, некоторые бортпроводники настолько устали от подобного поведения, что начали использовать специальные значки с надписью «Не прикасаться».

Бортпроводники рассказали о частых случаях прикосновений

Стюардесса Мишель Монтез, имеющая 20-летний опыт работы в авиации, рассказала, что пассажиры нередко пытаются привлечь внимание членов экипажа, дотрагиваясь до них во время обслуживания в салоне.

По ее словам, путешественники могут толкать, щипать, постукивать или хватать бортпроводников за руки прямо во время выполнения служебных обязанностей.

Аналогичную позицию высказали и другие сотрудники авиакомпаний – Джошуа Бойд и Дарион Фой. Они отметили, что подобные ситуации происходят достаточно часто независимо от перевозчика.

Вы можете поговорить с любой бортпроводницей любой авиакомпании. Все они согласятся, что мы это терпеть не можем, - сказал Дарион Фой, заявив, что пассажиры даже несколько раз щипали его за ягодицы.

Вместо прикосновений предлагают обращаться словами

Сотрудники авиакомпаний предполагают, что часть пассажиров воспринимает бортпроводников как обслуживающий персонал по аналогии с официантами и поэтому считает допустимым привлекать их внимание физическим контактом.

При этом представители экипажей подчеркивают, что необходимости в этом нет. По их мнению, для обращения к бортпроводнику достаточно просто позвать его или обратиться устно.

Как отметил Джошуа Бойд, пассажирам не нужно прикасаться к членам экипажа, чтобы получить помощь или задать вопрос. По его словам, сотрудники готовы откликнуться на обычное вежливое обращение без физического контакта.