Житель Турции ранил пять человек при попытке застрелить змею

Обычная попытка избавиться от заползшей в дом рептилии обернулась массовым огнестрельным ранением в турецкой провинции Шанлыурфа. Местный житель открыл огонь из охотничьего ружья прямо в жилом помещении, в результате чего пострадали пять человек, включая троих маленьких детей, сообщает Lada.kz.

Дробь отрикошетила в семью: детали инцидента в Сивереке

Курьезный и одновременно пугающий случай произошел в минувшую субботу, 30 мая, в районе Сиверек. Как сообщает турецкий государственный телеканал Trt Haber, 56-летний местный житель обнаружил, что в сливную трубу его дома заползла змея. Вместо того чтобы вызвать спасателей или воспользоваться традиционными методами отлова, мужчина принял радикальное решение.

Он достал свое официально зарегистрированное охотничье ружье и выстрелил прямо в водосток, надеясь уничтожить рептилию. Однако мужчина не учел законы физики: выпущенная из ствола дробь ударилась о твердую поверхность слива, срикошетила и разлетелась по сторонам, зацепив находившихся поблизости людей.

В результате инцидента осколочные и легкие огнестрельные ранения получили пять человек. Среди пострадавших оказались:

59-летний Р. (взрослый мужчина);

31-летняя Э. (молодая женщина);

Трое детей, двоим из которых всего по четыре и шесть лет.

Экстренная госпитализация и реакция властей

На место происшествия по тревоге немедленно прибыли бригады скорой помощи и наряды местной жандармерии. Все пострадавшие были оперативно доставлены в Государственную больницу Сиверека.

Официальный комментарий медиков: К счастью, обошлось без жертв. Врачи клиники сообщили, что все ранения носят легкий характер, жизни пациентов на данный момент ничего не угрожает. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное.

Сотрудники сил правопорядка оцепили дом и провели детальный осмотр места происшествия. В отношении 56-летнего владельца ружья начато официальное расследование. Несмотря на то, что оружие было лицензированным, мужчине, вероятнее всего, придется ответить за халатное обращение с огнестрельным оружием и причинение вреда здоровью по неосторожности.

Судьба самой змеи, ставшей причиной переполоха, до сих пор остается неизвестной — журналистам так и не удалось выяснить, ликвидировал ли её безумный выстрел или рептилия успела скрыться.

Контекст: Почему змеи атакуют дома в Турции и как действовать правильно

С наступлением стабильного тепла в конце мая в южных провинциях Турции традиционно активизируются пресмыкающиеся. Эксперты по дикой природе подчеркивают, что Шанлыурфа — регион с засушливым климатом, где змеи часто ищут прохладу и воду, из-за чего и заползают в водосточные трубы и подвалы жилых домов.

Герпетологи напоминают: при обнаружении змеи в доме категорически запрещено проявлять агрессию и тем более использовать оружие в закрытых пространствах. В таких ситуациях необходимо: