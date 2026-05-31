Забытые сокровища: доктор Мясников назвал 5 продуктов из СССР, которые зря убрали со стола

Популярный телеведущий и врач общей практики Александр Мясников напомнил о незаслуженно забытых продуктах советской эпохи, которые по своей пользе могут превзойти дорогие современные биодобавки, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

В рационе советского человека присутствовали уникальные продукты, которые сегодня диетологи и нутрициологи без колебаний отнесли бы к категории «суперфудов». Однако современные потребители все чаще заменяют их дорогостоящими заграничными аналогами или и вовсе вычеркивают из меню.

Врач Александр Мясников перечислил пять главных полезных продуктов из СССР, которые были на каждой кухне, и объяснил, почему их критически важно вернуть на стол прямо сейчас.

1. Жидкий рыбий жир: главный кошмар и спасение советских детей

Многие, кто вырос в СССР, до сих пор с содроганием вспоминают ложку с пахучей маслянистой жидкостью. Сам доктор Мясников с улыбкой признался, что в детстве буквально прятался под рояль, едва завидев бабушку с этим «лакомством». Однако советская медицина знала, что делает: обязательная профилактика рыбьим жиром в детских садах спасала поколения от рахита.

Сегодня рыбий жир перекочевал в дорогие капсулы, но его суть осталась прежней. Это чистейший источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Они критически необходимы организму для:

Стимуляции работы головного мозга и улучшения памяти;

Укрепления иммунной системы в период простуд;

Защиты сосудов от холестериновых бляшек и снижения риска инфарктов.

2. Гематоген: полезное лакомство против анемии

В советские времена гематоген заменял детям привычные шоколадки и конфеты. Сегодня прилавки аптек и магазинов завалены леденцами и батончиками с сомнительным составом, в то время как классический гематоген незаслуженно ушел на второй план.

Этот продукт создавался как мощное профилактическое средство против малокровия (анемии) и хронической усталости. Главная ценность гематогена — высокое содержание черного альбумина, который богат легкоусвояемым железом. Он помогает быстро поднять уровень гемоглобина в крови и вернуть организму былую энергию.

3. Морская капуста: копеечный йод с полок гастрономов

Морская капуста (ламинария) была едва ли не самым доступным продуктом в советских магазинах, и ее сметали с полок банками. В современной России мода на водоросли вернулась, но уже в виде дорогих азиатских чипсов нори или чуки.

Между тем, обычная морская капуста — это мощнейший антиоксидант. Она содержит:

Высокую концентрацию природного йода , необходимого для здоровья щитовидной железы;

Витамины групп B и D , поддерживающие нервную систему;

Компоненты, защищающие клетки от преждевременного старения и снижающие риски развития онкологических заболеваний.

4. Чайный гриб: от банки на подоконнике до модного тренда «комбуча»

Трехлитровая банка, накрытая марлей, была неотъемлемой частью интерьера советской кухни. На какое-то время этот продукт стерся из памяти потребителей, но сегодня он переживает второе рождение под модным западным названием «комбуча». Правда, в магазинах за бутылочку ферментированного чая теперь приходится отдавать немалые деньги.

Александр Мясников напомнил, что этот напиток — природный пробиотик. Настой чайного гриба нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение, эффективно борется с патогенными бактериями и в целом укрепляет защитные силы организма.

5. Яблочный уксус: народный доктор и бьюти-средство

В СССР спектр применения яблочного уксуса выходил далеко за рамки кулинарии. Это было универсальное средство «от всего». Им ополаскивали волосы после мытья, чтобы они становились шелковистыми, блестящими и избавлялись от перхоти.

Также разведенным уксусом часто растирали больных гриппом и простудой, чтобы экстренно сбить высокую температуру за счет испарения жидкости с кожи. Однако доктор Мясников выступил с важным предупреждением: