Врач назвал кашель, который может сигнализировать о проблемах с сердцем

Постоянный сухой кашель, особенно усиливающийся ночью или во время физической нагрузки, может быть связан не только с заболеваниями дыхательной системы, но и с нарушениями работы сердца, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Сухой кашель в ряде случаев может указывать на заболевания сердечно-сосудистой системы, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, легкие тесно связаны с кровеносной системой, поэтому некоторые нарушения в работе сердца способны проявляться симптомами, которые многие ошибочно связывают исключительно с заболеваниями органов дыхания. В медицине такое состояние известно как сердечный кашель.

Почему возникает сердечный кашель

Как объяснил врач, при различных заболеваниях сердца может нарушаться кровообращение в легких. В результате замедляется отток венозной крови, а в легочной ткани начинает скапливаться жидкость.

Это приводит к ухудшению снабжения организма кислородом. В таких случаях кашель появляется без характерных причин, которые обычно вызывают раздражение дыхательных путей, таких как аллергия, вирусные инфекции или простуда.

По словам Александра Умнова, кашель возникает как реакция организма на застой крови и жидкости в легких.

На какие симптомы стоит обратить внимание

Особую настороженность должен вызывать сухой кашель, который регулярно возникает в ночное время. По словам специалиста, в положении лежа застойные явления в легких могут усиливаться, из-за чего приступы становятся более выраженными.

Кроме того, симптом может проявляться во время интенсивной ходьбы или после длительного пребывания в горизонтальном положении.

Врач отметил, что систематический кашель иногда свидетельствует о том, что сердце не справляется с полноценной перекачкой крови. В результате сосуды переполняются, что может привести к развитию серьезных осложнений.

Какие последствия возможны

Одним из возможных осложнений специалист назвал пневмосклероз – состояние, при котором нормальная легочная ткань постепенно замещается соединительной.

Подобные изменения приводят к нарушению газообмена в организме и могут стать причиной дыхательной недостаточности.

При каких заболеваниях появляется такой кашель

По словам Александра Умнова, сердечный кашель может сопровождать ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Такой кашель может говорить о заболеваниях: порок сердца, инфекционное воспаление сердечной мышцы, хроническое воспаление оболочки сердца, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, - сказал Александр Умнов.

Когда необходимо обратиться к врачу

Специалист подчеркнул, что кашель у взрослых и пожилых людей может быть одним из признаков серьезных заболеваний, в том числе состояний, представляющих угрозу для жизни.

При появлении регулярного сухого кашля, особенно если он возникает без признаков простуды или аллергии, врач рекомендует не откладывать обращение за медицинской помощью и пройти обследование для выяснения причины симптома.