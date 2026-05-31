18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.05.2026, 13:32

Врач назвал кашель, который может сигнализировать о проблемах с сердцем

Новости Мира 0 506

Постоянный сухой кашель, особенно усиливающийся ночью или во время физической нагрузки, может быть связан не только с заболеваниями дыхательной системы, но и с нарушениями работы сердца, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Сухой кашель в ряде случаев может указывать на заболевания сердечно-сосудистой системы, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, легкие тесно связаны с кровеносной системой, поэтому некоторые нарушения в работе сердца способны проявляться симптомами, которые многие ошибочно связывают исключительно с заболеваниями органов дыхания. В медицине такое состояние известно как сердечный кашель.

Почему возникает сердечный кашель

Как объяснил врач, при различных заболеваниях сердца может нарушаться кровообращение в легких. В результате замедляется отток венозной крови, а в легочной ткани начинает скапливаться жидкость.

Это приводит к ухудшению снабжения организма кислородом. В таких случаях кашель появляется без характерных причин, которые обычно вызывают раздражение дыхательных путей, таких как аллергия, вирусные инфекции или простуда.

По словам Александра Умнова, кашель возникает как реакция организма на застой крови и жидкости в легких.

На какие симптомы стоит обратить внимание

Особую настороженность должен вызывать сухой кашель, который регулярно возникает в ночное время. По словам специалиста, в положении лежа застойные явления в легких могут усиливаться, из-за чего приступы становятся более выраженными.

Кроме того, симптом может проявляться во время интенсивной ходьбы или после длительного пребывания в горизонтальном положении.

Врач отметил, что систематический кашель иногда свидетельствует о том, что сердце не справляется с полноценной перекачкой крови. В результате сосуды переполняются, что может привести к развитию серьезных осложнений.

Какие последствия возможны

Одним из возможных осложнений специалист назвал пневмосклероз – состояние, при котором нормальная легочная ткань постепенно замещается соединительной.

Подобные изменения приводят к нарушению газообмена в организме и могут стать причиной дыхательной недостаточности.

При каких заболеваниях появляется такой кашель

По словам Александра Умнова, сердечный кашель может сопровождать ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Такой кашель может говорить о заболеваниях: порок сердца, инфекционное воспаление сердечной мышцы, хроническое воспаление оболочки сердца, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, - сказал Александр Умнов.

Когда необходимо обратиться к врачу

Специалист подчеркнул, что кашель у взрослых и пожилых людей может быть одним из признаков серьезных заболеваний, в том числе состояний, представляющих угрозу для жизни.

При появлении регулярного сухого кашля, особенно если он возникает без признаков простуды или аллергии, врач рекомендует не откладывать обращение за медицинской помощью и пройти обследование для выяснения причины симптома.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь