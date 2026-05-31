Стоматолог назвал продукты, которые сильнее всего вредят зубам

Перечислены продукты, которые могут негативно влиять на состояние зубов и создавать благоприятную среду для развития бактерий в полости рта, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Наибольшую опасность для здоровья зубов представляют продукты, содержащие простые углеводы. Такое мнение высказал старший преподаватель Института стоматологии Тихоокеанского государственного медицинского университета Константин Логинов.
По словам специалиста, к числу наиболее нежелательных для зубов продуктов относятся различные сладости и выпечка. Речь идет о булочках, пирожных, сладких перекусах и других продуктах с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов.
Как отметил врач, употребление такой еды способствует изменению кислотно-щелочного баланса в полости рта. В результате снижается уровень pH слюны, что создает более благоприятные условия для размножения микроорганизмов.
Особенно вредной считается липкая сладкая пища.
Липкая сладкая пища служит едой, прежде всего, для патогена, который находится в полости рта, - сказал он.
По словам специалиста, именно активность таких микроорганизмов может способствовать развитию стоматологических проблем.
Для поддержания здоровья зубов и полости рта врач рекомендует после употребления сладостей или выпечки проводить дополнительную гигиену.
В частности, после подобных перекусов можно воспользоваться ирригатором для очищения полости рта или хотя бы тщательно прополоскать рот водой. По мнению специалиста, такой подход помогает уменьшить негативное воздействие остатков пищи на зубы и десны.
Эксперт подчеркнул, что своевременное очищение полости рта после сладких перекусов является одним из наиболее простых и эффективных способов профилактики стоматологических заболеваний.
