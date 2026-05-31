Стоматолог назвал продукты, которые сильнее всего вредят зубам

Перечислены продукты, которые могут негативно влиять на состояние зубов и создавать благоприятную среду для развития бактерий в полости рта, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: Pixabay

Наибольшую опасность для здоровья зубов представляют продукты, содержащие простые углеводы. Такое мнение высказал старший преподаватель Института стоматологии Тихоокеанского государственного медицинского университета Константин Логинов.

По словам специалиста, к числу наиболее нежелательных для зубов продуктов относятся различные сладости и выпечка. Речь идет о булочках, пирожных, сладких перекусах и других продуктах с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов.

Как сладкая пища влияет на зубы

Как отметил врач, употребление такой еды способствует изменению кислотно-щелочного баланса в полости рта. В результате снижается уровень pH слюны, что создает более благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

Особенно вредной считается липкая сладкая пища.

Липкая сладкая пища служит едой, прежде всего, для патогена, который находится в полости рта, - сказал он.

По словам специалиста, именно активность таких микроорганизмов может способствовать развитию стоматологических проблем.

Как снизить вред после перекуса

Для поддержания здоровья зубов и полости рта врач рекомендует после употребления сладостей или выпечки проводить дополнительную гигиену.

В частности, после подобных перекусов можно воспользоваться ирригатором для очищения полости рта или хотя бы тщательно прополоскать рот водой. По мнению специалиста, такой подход помогает уменьшить негативное воздействие остатков пищи на зубы и десны.

Эксперт подчеркнул, что своевременное очищение полости рта после сладких перекусов является одним из наиболее простых и эффективных способов профилактики стоматологических заболеваний.