Nokia представила кнопочный телефон с функцией видеозвонков

Компания HMD выпустила новый кнопочный телефон Nokia 200 4G, одной из главных особенностей которого стала поддержка видеосвязи – редкая функция для устройств такого класса, передает Lada.kz со ссылкой на ITHome .

Главной особенностью новинки стала возможность совершать видеозвонки. Для этого используется фирменное приложение HMD Chat, разработанное внутри экосистемы HMD.

Видеозвонки через собственный сервис

Сервис HMD Chat позволяет пользователям осуществлять видеосвязь между совместимыми устройствами компании. При этом платформа работает автономно и не интегрирована с популярными мессенджерами, включая WeChat.

Помимо видеозвонков пользователям доступны групповые чаты и ряд встроенных мультимедийных сервисов. Среди них – платформы Himalaya и Migu Music.

Характеристики устройства

Nokia 200 4G оснащен цветным дисплеем диагональю 2,4 дюйма, физической клавиатурой и аккумулятором емкостью 1450 мАч.

Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами и сетями четвертого поколения (4G). Также в устройстве предусмотрены FM-радио и двойная светодиодная вспышка.

Ставка на классический формат

Производитель позиционирует Nokia 200 4G как традиционный кнопочный телефон, который сочетает привычный форм-фактор с современными цифровыми возможностями.

Таким образом, устройство ориентировано на пользователей, предпочитающих простые мобильные телефоны, но при этом желающих пользоваться некоторыми актуальными сервисами связи и общения.

Цена и доступность

В Китае стоимость Nokia 200 4G составляет 199 юаней, что эквивалентно примерно (14 304 тенге).

Информация о выходе устройства на рынки других стран пока не раскрывается. Производитель не уточнил, планируется ли официальный запуск модели за пределами Китая.