© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.05.2026, 17:27

Nokia представила кнопочный телефон с функцией видеозвонков

Компания HMD выпустила новый кнопочный телефон Nokia 200 4G, одной из главных особенностей которого стала поддержка видеосвязи – редкая функция для устройств такого класса, передает Lada.kz со ссылкой на ITHome.

Фото: (с) Nokia

Компания HMD представила новый кнопочный телефон Nokia 200 4G, который получил ряд современных функций, редко встречающихся в устройствах подобного формата.

Главной особенностью новинки стала возможность совершать видеозвонки. Для этого используется фирменное приложение HMD Chat, разработанное внутри экосистемы HMD.

Видеозвонки через собственный сервис

Сервис HMD Chat позволяет пользователям осуществлять видеосвязь между совместимыми устройствами компании. При этом платформа работает автономно и не интегрирована с популярными мессенджерами, включая WeChat.

Помимо видеозвонков пользователям доступны групповые чаты и ряд встроенных мультимедийных сервисов. Среди них – платформы Himalaya и Migu Music.

Характеристики устройства

Nokia 200 4G оснащен цветным дисплеем диагональю 2,4 дюйма, физической клавиатурой и аккумулятором емкостью 1450 мАч.

Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами и сетями четвертого поколения (4G). Также в устройстве предусмотрены FM-радио и двойная светодиодная вспышка.

Ставка на классический формат

Производитель позиционирует Nokia 200 4G как традиционный кнопочный телефон, который сочетает привычный форм-фактор с современными цифровыми возможностями.

Таким образом, устройство ориентировано на пользователей, предпочитающих простые мобильные телефоны, но при этом желающих пользоваться некоторыми актуальными сервисами связи и общения.

Цена и доступность

В Китае стоимость Nokia 200 4G составляет 199 юаней, что эквивалентно примерно (14 304 тенге).

Информация о выходе устройства на рынки других стран пока не раскрывается. Производитель не уточнил, планируется ли официальный запуск модели за пределами Китая.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь