Ученые выяснили, какая диета может помочь защитить мозг от тяжелых заболеваний

Исследователи из Португалии пришли к выводу, что кетогенная диета способна не только способствовать снижению веса, но и потенциально снижать риск развития ряда нейродегенеративных заболеваний, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Португальские ученые изучили влияние кетогенной диеты на здоровье мозга и пришли к выводу, что такой тип питания может оказаться полезным в профилактике и поддерживающей терапии нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Translational Neurodegeneration (TN).

Авторы работы проанализировали десятки ранее опубликованных исследований, посвященных воздействию кетогенной диеты на развитие болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и болезни Гентингтона.

Кетогенная диета основана на значительном сокращении потребления углеводов и увеличении доли жиров в рационе. В результате организм переходит в состояние кетоза, при котором главным источником энергии становятся не углеводы, а кетоновые тела, образующиеся в процессе расщепления жиров.

По словам исследователей, нарушения обмена глюкозы считаются одним из факторов, связанных с развитием многих нейродегенеративных заболеваний. В таких условиях кетоновые тела способны выполнять роль альтернативного источника энергии для клеток головного мозга.

Ряд научных работ показал, что при болезни Альцгеймера кетоны могут частично компенсировать нехватку энергии в нервных клетках и поддерживать их функционирование. Кроме того, эксперименты на животных продемонстрировали, что состояние кетоза способно уменьшать воспалительные процессы, активизировать аутофагию – естественный механизм удаления поврежденных клеточных структур, а также способствовать развитию полезных кишечных бактерий, которые связывают с более эффективной работой мозга.

Авторы обзора считают, что кетогенная диета в будущем может рассматриваться как дополнительный инструмент поддержки пациентов с нейродегенеративными заболеваниями наряду с уже существующими методами лечения.

При этом ученые подчеркивают, что большинство имеющихся данных пока получено в ходе исследований на животных. Масштабных клинических испытаний с участием людей проведено недостаточно, поэтому делать окончательные выводы об эффективности такого подхода пока рано.

Специалисты также напоминают, что кетогенная диета относится к числу наиболее сложных режимов питания для длительного соблюдения. Среди возможных побочных эффектов специалисты называют запоры, нарушения сна, включая бессонницу, а также повышение уровня холестерина в крови.

*Материал носит информационный характер.