Мешок с 134 млн тенге выпал из инкассаторской машины: нашедшего задержала полиция

В Польше полиция задержала мужчину, который забрал себе мешок с деньгами, случайно выпавший из инкассаторского автомобиля. Сумма находки составила почти миллион злотых, что эквивалентно примерно 134 млн тенге, сообщает Lada.kz.

Деньги выпали из машины во время перевозки

Необычный инцидент произошел 18 мая. По информации польского телеканала TVN 24, во время движения инкассаторского автомобиля на дорогу выпал мешок с крупной суммой наличных.

Сотрудники службы инкассации не заметили пропажу и продолжили маршрут. Лишь позже стало известно, что вместе с мешком была утрачена почти миллионная сумма в польской валюте.

По текущему курсу речь идет примерно о 134 млн тенге.

Находку подобрал проезжавший мимо водитель

Потерянные деньги обнаружил 51-летний водитель, который оказался рядом с местом происшествия. Вместо того чтобы сообщить о находке владельцам или обратиться в полицию, мужчина решил оставить деньги себе.

Как отмечают местные СМИ, о находке он никого не уведомил и распорядился ею по собственному усмотрению.

Полиция быстро вышла на след подозреваемого

Несмотря на то что инкассаторы не сразу заметили исчезновение мешка, правоохранительным органам удалось в короткие сроки установить личность человека, забравшего деньги.

Мужчину задержали и предъявили обвинение в присвоении найденного имущества. Согласно польскому законодательству, за подобное правонарушение ему может грозить наказание вплоть до одного года лишения свободы.

Подозреваемый не признал вину

После предъявления обвинений задержанный отказался признавать свою вину. Тем не менее суд назначил ему меру пресечения в виде денежного залога.

Для освобождения мужчина внес почти 50 тысяч злотых, что составляет около 6,7 млн тенге.

Судьба денег остается неизвестной

По данным следствия, пропавшая сумма до сих пор не возвращена владельцам. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливать местонахождение денежных средств.

История вызвала широкий резонанс в Польше, поскольку речь идет об одной из самых необычных потерь наличности за последнее время: мешок с почти миллионом злотых оказался на дороге, а случайный свидетель происшествия предпочел воспользоваться ситуацией вместо того, чтобы сообщить о находке.