18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.06.2026, 08:36

Мороженое как лекарство: диетолог назвала два неожиданных свойства любимого десерта

Новости Мира 0 393

Мороженое может быть не только лакомством, но и источником ценных нутриентов, помогая организму справляться с психоэмоциональным напряжением. Главный диетолог Приморья Ольга Ямилова рассказала о скрытых плюсах и главных опасностях этого продукта, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: news.unipack.ru
Фото: news.unipack.ru

Почему мороженое полезно: кальций и борьба со стрессом

Несмотря на репутацию калорийного продукта, качественное мороженое обладает рядом важных свойств. По словам кандидата медицинских наук Ольги Ямиловой, десерт, изготовленный на основе натуральных молочных компонентов, является отличным источником легкоусвояемого белка и кальция. Эти элементы необходимы для поддержания крепости костной ткани и нормального обмена веществ.

Вторым важным фактором эксперт назвала психологический эффект. Употребление холодного лакомства стимулирует выработку гормонов удовольствия, что напрямую способствует снижению уровня кортизола (гормона стресса) и улучшению общего эмоционального фона.

Обратная сторона медали: жиры, сахар и нагрузка на органы

Однако польза мороженого во многом нивелируется его составом. Специалист предупреждает: высокая концентрация сахара в сочетании с животными жирами создает колоссальную нагрузку на внутренние органы.

Основные риски при чрезмерном употреблении:

  • Перегрузка поджелудочной железы и печени: Избыток быстрых углеводов заставляет органы работать на пределе возможностей.

  • Угроза сосудам: Высокое содержание жиров повышает риск развития атеросклероза.

  • Лишний вес: Калорийность продукта способствует быстрому набору жировой массы.

Как выбрать «правильное» мороженое

Диетолог обращает внимание на то, что современная пищевая промышленность часто заменяет качественный молочный жир дешевыми аналогами. Речь идет о смесях рафинированных растительных масел (включая пальмовое), которые в сочетании с искусственными ароматизаторами и стабилизаторами превращают продукт в «химический коктейль», лишенный первоначальной пользы молока и сливок.

Чтобы минимизировать вред, эксперты рекомендуют внимательно изучать этикетку: в составе должны преобладать натуральные молочные ингредиенты, а количество добавок с индексом «E» должно быть минимальным. Только в этом случае порция пломбира станет источником радости без серьезных последствий для здоровья.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь