Мороженое как лекарство: диетолог назвала два неожиданных свойства любимого десерта

Мороженое может быть не только лакомством, но и источником ценных нутриентов, помогая организму справляться с психоэмоциональным напряжением. Главный диетолог Приморья Ольга Ямилова рассказала о скрытых плюсах и главных опасностях этого продукта, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: news.unipack.ru

Почему мороженое полезно: кальций и борьба со стрессом

Несмотря на репутацию калорийного продукта, качественное мороженое обладает рядом важных свойств. По словам кандидата медицинских наук Ольги Ямиловой, десерт, изготовленный на основе натуральных молочных компонентов, является отличным источником легкоусвояемого белка и кальция. Эти элементы необходимы для поддержания крепости костной ткани и нормального обмена веществ.

Вторым важным фактором эксперт назвала психологический эффект. Употребление холодного лакомства стимулирует выработку гормонов удовольствия, что напрямую способствует снижению уровня кортизола (гормона стресса) и улучшению общего эмоционального фона.

Обратная сторона медали: жиры, сахар и нагрузка на органы

Однако польза мороженого во многом нивелируется его составом. Специалист предупреждает: высокая концентрация сахара в сочетании с животными жирами создает колоссальную нагрузку на внутренние органы.

Основные риски при чрезмерном употреблении:

Перегрузка поджелудочной железы и печени: Избыток быстрых углеводов заставляет органы работать на пределе возможностей.

Угроза сосудам: Высокое содержание жиров повышает риск развития атеросклероза.

Лишний вес: Калорийность продукта способствует быстрому набору жировой массы.

Как выбрать «правильное» мороженое

Диетолог обращает внимание на то, что современная пищевая промышленность часто заменяет качественный молочный жир дешевыми аналогами. Речь идет о смесях рафинированных растительных масел (включая пальмовое), которые в сочетании с искусственными ароматизаторами и стабилизаторами превращают продукт в «химический коктейль», лишенный первоначальной пользы молока и сливок.

Чтобы минимизировать вред, эксперты рекомендуют внимательно изучать этикетку: в составе должны преобладать натуральные молочные ингредиенты, а количество добавок с индексом «E» должно быть минимальным. Только в этом случае порция пломбира станет источником радости без серьезных последствий для здоровья.