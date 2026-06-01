01.06.2026, 11:38

В Совбезе Белоруссии раскрыли «план нападения» Запада: названа роковая дата

Новости Мира 0 421

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о прямой подготовке западных стран к масштабному военному столкновению с Союзным государством, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: belta.by

Планирование конфликта: почему выбран 2030 год

В эфире телеканала СТВ Александр Вольфович сообщил, что в стратегических документах западных оборонных ведомств начало активных боевых действий на европейском театре закладывается на 2030 год. По словам чиновника, нынешняя милитаризация Европы — это не стихийный процесс, а планомерная подготовка, под которую уже сейчас закладываются колоссальные финансовые ресурсы.

«Во всех доктринальных документах Запада в качестве основных противников прямо указаны Российская Федерация и Республика Беларусь. Военные бюджеты стран НАТО формируются исходя из необходимости ведения войны именно в этот период», — подчеркнул госсекретарь Совбеза.

Риторика и реальные угрозы

При этом Минск отмечает определенное двуличие в политике западных столиц. Вольфович акцентировал внимание на том, что аналитики на Западе прекрасно осознают отсутствие реальной агрессии со стороны Москвы и Минска. Несмотря на это, образ врага продолжает транслироваться для оправдания рекордных трат на вооружение и расширение военного контингента у границ Союзного государства.

Эксперты отмечают, что текущее десятилетие рассматривается западными стратегами как «окно возможностей» для перевооружения и переброски логистических мощностей к восточному флангу НАТО.

Ответные меры: «Точные координаты» Минска

Заявление Вольфовича прозвучало на фоне недавнего предупреждения президента Александра Лукашенко. Глава Белоруссии ранее резко прокомментировал сообщения из Киева о якобы намеченных 500 целях на белорусской территории для нанесения ударов.

Лукашенко назвал подобные заявления Украины «трепом», однако подчеркнул, что у Минска есть свои ответные аргументы. По словам президента, белорусские военные располагают «очень серьезными целями» с подтвержденными координатами, которые находятся в непосредственной близости от границ республики. Это заявление рассматривается как элемент политики стратегического сдерживания: Минск дает понять, что любая попытка агрессии встретит мгновенный и высокоточный ответ.

Контекст и прогнозы

Нагнетание обстановки в Восточной Европе продолжает оставаться главным вызовом для региональной безопасности. Наращивание группировок войск в Польше и странах Балтии, а также регулярные учения вблизи белорусских границ вынуждают Минск и Москву укреплять единую систему ПВО и проводить совместное патрулирование границ.

По мнению аналитиков, озвученная дата — 2030 год — является критической точкой, до которой стороны будут продолжать «гонку вооружений» и дипломатическое противостояние, стараясь обеспечить себе максимально выгодные позиции в случае перехода конфликта в горячую фазу.

