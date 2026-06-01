Настоящие имена российских артистов, о которых мало кто знает

Многие российские знаменитости в начале карьеры меняют фамилии, выбирая более звучные и запоминающиеся сценические имена, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: shalyapin_official/Instagram

Почему звезды отказываются от настоящих фамилий

В шоу-бизнесе имя играет не меньшую роль, чем талант. Продюсеры и сами артисты нередко считают, что слишком сложная или «неформатная» фамилия может мешать узнаваемости и продвижению. Поэтому многие выбирают более короткие, благозвучные или просто яркие сценические варианты, которые легче запоминаются публикой.

Александр Маршал (настоящая фамилия — Миньков)

Певец Александр Маршал в начале карьеры выступал под своей фамилией Миньков, однако позже решил сменить ее на более «сценический» вариант. Новое имя оказалось более выразительным и подходящим для рок-образа, благодаря чему артист быстро закрепился на российской музыкальной сцене.

Прохор Шаляпин (Андрей Захаренков)

Участник «Фабрики звезд» Андрей Захаренков взял громкий псевдоним Шаляпин, пытаясь подчеркнуть связь с легендарным Федором Шаляпиным. Несмотря на то, что родства между ними нет, сценическое имя прочно закрепилось за артистом и стало частью его публичного образа.

Ирина Шейк (Шайхисламова)

Модель мирового уровня Ирина Шайхисламова сократила свою фамилию до более короткого и интернационального варианта — Шейк. Такое решение сделало имя более удобным для международной карьеры и узнаваемым на глобальном модном рынке.

Анфиса Чехова (Александра Корчунова)

Телеведущая начинала карьеру под именем Александра Корчунова, однако позже взяла псевдоним Анфиса Чехова. Новый образ оказался более ярким и запоминающимся, что помогло ей быстрее закрепиться в телеэфире.

Влад Сташевский (Твердохлебов)

Популярный певец 1990-х Влад Сташевский родился с фамилией Твердохлебов. Однако продюсерская команда решила, что более мягкое и мелодичное сценическое имя лучше подойдет для эстрадного исполнителя и будет легче восприниматься публикой.

Настасья Самбурская (Терехова)

Актриса Настасья Самбурская в начале жизни носила фамилию Терехова. Позже она сменила имя и фамилию, выбрав более звучный и запоминающийся вариант. По одной из версий, решение также было связано с личными обстоятельствами и желанием дистанцироваться от прошлого.

Марина Александрова (Пупенина)

Актриса Марина Александрова при рождении носила фамилию Пупенина. Однако для карьеры в кино она выбрала более нейтральный и сценически «легкий» вариант, который помог ей быстрее сформировать узнаваемый актерский образ.