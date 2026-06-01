В Кыргызстане открыли самый длинный тоннель страны: путь между севером и югом сократился вдвое

С 1 июня в Кыргызстане временно запустили движение по альтернативной автомобильной дороге, которая связывает северные и южные регионы республики. Главным объектом масштабного проекта стал уникальный тоннель «Көк-Арт» длиной более 3,8 километра, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Решение о временном открытии этого стратегического маршрута приняло Министерство транспорта и коммуникаций КР. Основная цель ведомства на данном этапе — существенно снизить нагрузку на основные транспортные артерии страны в разгар летнего туристического сезона.
Однако на трассе будет действовать особый регламент:
Временной фильтр: Проезд разрешен исключительно в светлое время суток — с 06:00 до 20:00.
Весовой контроль: Введены жесткие ограничения на осевую нагрузку транспортных средств. К проезду допускаются машины с нагрузкой не более 11,5 тонн.
Для контроля за соблюдением весогабаритных параметров Минтранс развернул масштабную инфраструктуру. Стационарные пункты контроля уже работают в городе Балыкчы и на 153-м километре трассы (в районе поста «Дыйкан»). Дополнительно в Джалал-Абадской области и Балыкчы круглосуточно дежурят две мобильные группы.
Общая протяженность новой альтернативной магистрали составляет 433 километра. Самым сложным этапом строительства стало то, что порядка 200 километров дорожного полотна пришлось прокладывать через абсолютно неосвоенные ранее, труднодоступные высокогорные участки.
Инженеры уделили повышенное внимание безопасности. Чтобы защитить водителей от природных катаклизмов, на наиболее опасных точках с северной и южной сторон тоннеля Көк-Арт сейчас возводятся три массивных эстакадных моста, а также две противолавинные галереи.
Флагманом всей магистрали стал рекордный для Кыргызстана тоннель, пробитый сквозь одноименный перевал Көк-Арт.
Технические характеристики объекта впечатляют:
Длина: более 3,8 км;
Ширина: варьируется от 10 до 14 метров;
Высота: 8,6 метра;
Ширина проезжей части: 8,5 метра (две современные полосы движения);
Пешеходные зоны: с обеих сторон обустроены тротуары шириной 0,75 метра.
Для обеспечения порядка и сбора средств на обслуживание на 324-м километре дороги возводится контрольно-пропускной пункт. Проезд через тоннель платный, тарифная сетка зависит от габаритов и категории транспортного средства и варьируется от 100 до 5 000 сомов.
Запуск движения по новой дороге кардинально меняет логистику внутри страны. Главный плюс для автомобилистов — колоссальная экономия времени. Теперь путь на машине от Джалал-Абада до Балыкчы будет занимать всего 6 часов вместо прежних 13.
В министерстве подчеркивают, что текущий режим работы — временный и сезонный. В зимний и весенний периоды трассу будут полностью закрывать для любого транспорта. Это связано с колоссальными рисками схода снежных лавин и внезапных камнепадов в горах. Полное и окончательное введение альтернативной дороги в круглогодичную эксплуатацию намечено на 2028 год.
