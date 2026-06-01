Новости Актау и Мангыстау
01.06.2026, 18:32

Россия экстренно закрыла экспорт авиакеросина до конца осени

Российское правительство ввело временный запрет на вывоз авиационного топлива за пределы страны до конца осени 2026 года, чтобы не допустить дефицита и скачка цен внутри государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Жесткие меры для стабилизации рынка

Кабинет министров России принял решение временно заблокировать экспорт авиационного керосина. Согласно официальному заявлению пресс-службы правительства, ограничительные меры будут действовать до 30 ноября 2026 года включительно. Главная задача этой меры — превентивный удар по возможному дефициту и обеспечение абсолютной стабильности на отечественном рынке нефтепродуктов.

Примечательно, что под новые жесткие правила попадает даже то топливо, которое крупные игроки рынка и независимые трейдеры уже успели официально приобрести в ходе биржевых торгов. Таким образом, государство дает понять, что приоритет внутренних потребителей сейчас превыше коммерческих контрактов.

Кого не затронут новые ограничения?

Несмотря на строгий характер постановления, правительство предусмотрело ряд важных исключений, которые позволят избежать логистического коллапса. Запрет не будет распространяться на следующие категории:

  • «Транзитный» керосин: топливо, находящееся непосредственно в технологических емкостях и баках воздушных судов для обеспечения их текущего рейса.

  • Официальный госсектор: поставки, которые осуществляются строго в рамках действующих межправительственных соглашений РФ с другими странами.

  • Оформленный экспорт: партии керосина, которые успели пройти все таможенные процедуры и получить одобрение до момента официального вступления постановления в силу.

Топливная стратегия: от бензина к керосину

Нынешнее решение Кабмина — это продолжение последовательной политики властей по жесткому контролю над ТЭК. Напомним, что в начале апреля этого года правительство уже применило аналогичный механизм, распространив эмбарго на экспорт бензина для непосредственных производителей нефтепродуктов до 31 июля.

Тогда катализаторами ограничений выступили сразу несколько факторов:

  1. Сезонный фактор: резкое увеличение потребления топлива внутри страны из-за разгара весенних и летних сельскохозяйственных работ.

  2. Геополитика и макроэкономика: нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, спровоцировавшая глобальный скачок мировых цен на сырую нефть, что делало экспорт чрезмерно выгодным для компаний в ущерб внутреннему потребителю.

Контекст события: Еще 27 марта вице-премьер Александр Новак дал прямое поручение Минэнерго разработать проект нормативного акта о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года. На тот момент ведущие российские нефтяные компании официально отчитались о полной загрузке мощностей НПЗ и наличии солидных запасов.

Что это значит для отрасли и пассажиров?

Введение эмбарго на керосин до конца ноября охватывает весь пиковый сезон отпусков и осеннюю навигацию. По мнению экспертов, насыщение внутреннего рынка «излишками» керосина, который не ушел на экспорт, должно удержать оптовые цены на бирже от резких колебаний. Для рядовых граждан это позитивный сигнал: стабильная стоимость авиатоплива — один из главных факторов, сдерживающих агрессивный рост цен на авиабилеты внутри России.

