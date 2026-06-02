Канадец 10 лет страдает от редчайшей болезни, превратившей его кишечник в пивоварню

В Канаде местный житель Эрик Пулен в течение десяти лет страдает от тяжелых симптомов опьянения, будучи абсолютно непьющим человеком. Причиной его бед стал редчайший медицинский феномен — синдром автопивоварни, из-за которого его собственный организм превращал обычную пищу в спирт, сообщает Lada.kz со ссылкой на CBC News .

Фото: Unsplash

Десять лет в тумане: как развивалась болезнь

История Эрика Пулена из канадской провинции Новая Шотландия началась еще в 2014 году. Именно тогда мужчина впервые столкнулся со странными приступами, которые полностью имитировали сильное алкогольное опьянение. У него внезапно нарушалась координация движений, речь становилась невнятной, а сознание — спутанным. Окружающие и близкие то и дело чувствовали от Эрика стойкий запах перегара.

Самым пугающим для самого Пулена было то, что после окончания таких эпизодов он абсолютно ничего не помнил. Мужчина вел трезвый образ жизни, но его тело жило по своим правилам. Окружающие не верили канадцу, считая его тайным алкоголиком. В 2023 году социальное давление и регулярные «приступы опьянения» на рабочем месте привели к закономерному финалу — Эрика уволили с работы. Большая часть его жизни превратилась в борьбу с симптомами, происхождение которых долгое время оставалось загадкой для врачей.

Почему организм начинает производить этанол?

Правильный диагноз канадцу смогли поставить лишь спустя годы мучений. Исследования показали, что Эрик страдает синдромом автопивоварни (синдромом ферментации кишечника). Это уникальное состояние, вызванное критическим дисбалансом микрофлоры ЖКТ.

Как это работает: В кишечнике любого человека живут миллиарды бактерий и грибков. Однако у больных данным синдромом колонии дрожжеподобных грибков (например, Saccharomyces cerevisiae или Candida) разрастаются до аномальных масштабов. Стоит человеку съесть что-то углеводное — хлеб, картофель, макароны или сладкое, — как эти микроорганизмы запускают процесс ферментации, превращая углеводы в чистый этанол.

В организме Эрика Пулена выработка внутреннего алкоголя происходила так стремительно, что печень просто не успевала расщеплять и выводить токсины. В результате мужчина постоянно находился в состоянии эндогенной интоксикации.

Сложности диагностики и лечения

Синдром автопивоварни относится к категории крайне редких и малоизученных патологий. На сегодняшний день в медицинской практике официально зафиксировано менее 100 подобных случаев по всему миру. Из-за низкой осведомленности терапевтов пациенты годами лечатся от вымышленной алкогольной зависимости или психических расстройств.

Обычно для борьбы с недугом используют строгую низкоуглеводную диету (чтобы «заморить голодом» грибки) и мощные противогрибковые препараты. Однако в случае с канадцем стандартная терапия не принесла долгожданного облегчения — микрофлора оказалась слишком устойчивой.

Сейчас канадские специалисты рассматривают более радикальный и инновационный метод лечения — трансплантацию фекальной микробиоты (ТФМ). Эта процедура призвана полностью «перезагрузить» пищеварительную систему пациента, заселив её здоровыми бактериями донора, которые смогут подавить активность опасных грибков-пивоваров и вернуть Эрику Пулену трезвую и полноценную жизнь.