18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.06.2026, 20:21

На Солнце образовалась корональная дыра в форме треугольника: что это значит

Новости Мира 0 218

На Солнце зафиксирована необычная корональная дыра, напоминающая почти правильный прямоугольный треугольник. По оценке ученых, она может вызвать слабые геомагнитные возмущения в начале июня, сообщает Lada.kz. 

Фото: Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований/ Telegram
Фото: Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований/ Telegram

Необычная форма на солнечном диске

О новом явлении сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Институт космических исследований РАН.

По их данным, корональная дыра наблюдается в центральной части солнечного диска и визуально имеет крайне необычную геометрию — форму, близкую к прямоугольному треугольнику.

Ученые с иронией отметили, что «хоть теорему Пифагора проверяй», подчеркивая необычную симметрию структуры.

Что такое корональная дыра и чем она опасна

Корональные дыры — это области на Солнце, где магнитное поле «открывается» в межпланетное пространство. Через них солнечный ветер выходит быстрее, чем обычно, что может влиять на магнитосферу Земли.

В данном случае речь идет о небольшой структуре, которая, по оценкам специалистов, не представляет серьезной угрозы.

Прогноз на начало июня

Ученые ожидают, что слабые возмущения солнечной активности могут проявиться в среду, 3 июня.

Источником этих колебаний является именно обнаруженная корональная дыра, расположенная в центре солнечного диска.

Солнце в целом остается спокойным

По данным наблюдений, в настоящее время Солнце находится в относительно спокойной фазе.

Активность, которая наблюдалась во второй половине мая, постепенно сошла на нет.

Также отмечается наличие скрытых процессов, которые поддерживают нагрев солнечной короны, однако признаков мощных вспышек или серьезных выбросов энергии пока не фиксируется.

Несмотря на необычную форму корональной дыры, ученые не прогнозируют серьезных последствий для Земли. Ситуация на Солнце остается под контролем и характеризуется как спокойная с отдельными локальными возмущениями.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь