На Солнце образовалась корональная дыра в форме треугольника: что это значит

На Солнце зафиксирована необычная корональная дыра, напоминающая почти правильный прямоугольный треугольник. По оценке ученых, она может вызвать слабые геомагнитные возмущения в начале июня, сообщает Lada.kz.

Фото: Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований/ Telegram

Необычная форма на солнечном диске

О новом явлении сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Институт космических исследований РАН.

По их данным, корональная дыра наблюдается в центральной части солнечного диска и визуально имеет крайне необычную геометрию — форму, близкую к прямоугольному треугольнику.

Ученые с иронией отметили, что «хоть теорему Пифагора проверяй», подчеркивая необычную симметрию структуры.

Что такое корональная дыра и чем она опасна

Корональные дыры — это области на Солнце, где магнитное поле «открывается» в межпланетное пространство. Через них солнечный ветер выходит быстрее, чем обычно, что может влиять на магнитосферу Земли.

В данном случае речь идет о небольшой структуре, которая, по оценкам специалистов, не представляет серьезной угрозы.

Прогноз на начало июня

Ученые ожидают, что слабые возмущения солнечной активности могут проявиться в среду, 3 июня.

Источником этих колебаний является именно обнаруженная корональная дыра, расположенная в центре солнечного диска.

Солнце в целом остается спокойным

По данным наблюдений, в настоящее время Солнце находится в относительно спокойной фазе.

Активность, которая наблюдалась во второй половине мая, постепенно сошла на нет.

Также отмечается наличие скрытых процессов, которые поддерживают нагрев солнечной короны, однако признаков мощных вспышек или серьезных выбросов энергии пока не фиксируется.

Несмотря на необычную форму корональной дыры, ученые не прогнозируют серьезных последствий для Земли. Ситуация на Солнце остается под контролем и характеризуется как спокойная с отдельными локальными возмущениями.