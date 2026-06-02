В США резко изменили правила получения постоянного вида на жительство

Администрация Дональда Трампа ужесточает условия для соискателей постоянного вида на жительство (грин-карт), фактически отменяя полувековую практику. Согласно новому распоряжению, иностранцы, подавшие документы на законный статус, теперь обязаны выехать из Соединенных Штатов и дожидаться финального одобрения за пределами страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Конец полувековой традиции: в чем суть новых ограничений

В иммиграционной системе США происходят тектонические сдвиги. На протяжении более чем пятидесяти лет в стране действовал понятный и предсказуемый механизм: иностранные граждане, законно въехавшие в США, имели право подавать документы на статус постоянного жителя (грин-карту) и легально находиться в Штатах весь период рассмотрения кейса. Это касалось супругов американских граждан, квалифицированных сотрудников, студентов, а также лиц, запросивших политическое убежище.

Однако новая директива Белого дома полностью перекраивает эту схему. Теперь факт подачи заявления на грин-карту внутри США больше не гарантирует автоматического права оставаться в стране. Заявители будут обязаны покинуть американскую территорию до тех пор, пока иммиграционная служба (USCIS) не вынесет положительное решение по их делу.

Хаос и путаница: как реагирует юридическое сообщество

Внедрение новой политики уже спровоцировало волну непонимания и паники среди иммигрантов и профильных адвокатов. Главный вопрос, который сейчас стоит перед юридическим сообществом, — как именно будет применяться это правило на практике.

Согласно официальным документам, из нового жесткого регламента предусмотрены исключения. Покидать США не придется тем, кто сможет доказать наличие так называемых «исключительных обстоятельств» (exceptional circumstances). Однако четких критериев того, что именно Департамент внутренней безопасности (DHS) будет считать «исключением», ведомство пока не предоставило, что оставляет широкое поле для чиновничьего усмотрения.

Кого реформа обойдет стороной: защита для высококвалифицированных кадров

Несмотря на общий жесткий вектор, американские власти поспешили успокоить крупный бизнес и научно-технический сектор. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что новая политика «не окажет заметного влияния на высококвалифицированных заявителей и опытных специалистов, которые строго соблюдали иммиграционное законодательство».

Юристы ведущих иммиграционных компаний, в частности Fragomen, подтверждают: под удар точно не попадут обладатели рабочих виз категорий H-1B и L-1.

Статус «двойного намерения» (Dual Intent): Данные типы виз изначально позволяют иностранцу как временно работать в США, так и открыто претендовать на иммиграционный статус.

Специальные исключения: В правительственном меморандуме визы H-1B упомянуты отдельно как защищенная категория, держателям которой не придется прерывать работу и уезжать из страны.

Кто находится в зоне максимального риска

По мнению Шев Далал-Дхейни, старшего директора по связям с правительством Американской ассоциации иммиграционных юристов (AILA), под действие нового правила попадут наименее защищенные группы заявителей. Реформа бьет по тем, кто пытается легализоваться через семейные или специфические каналы, находясь в США на пограничных условиях.

В группу риска эксперты включают:

Родителей граждан США, у которых истек срок действия туристических или иных виз. Ранее они могли «закрыть» просрочку фактом подачи документов по воссоединению семьи. Теперь их могут обязать уехать. Сотрудников зарубежных филиалов компаний, чей текущий статус не имеет жестких гарантий двойного намерения. Представителей религиозных организаций (лица, находящиеся в стране по специализированным визам для священнослужителей).

Новые правила наглядно демонстрируют курс администрации на сокращение числа иммигрантов, получающих статус непосредственно внутри США, и переносят бремя ожидания документов на консульства за рубежом.