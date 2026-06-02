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02.06.2026, 11:12

В небе над Тибетом зафиксировали редчайшие «атмосферные призраки»

Новости Мира 0 471

В высокогорных районах Тибета зафиксирован масштабный выброс красных спрайтов — редчайших электрических разрядов, известных как «атмосферные призраки». Уникальное природное явление, бьющее вверх к границам космоса, удалось заснять с помощью высокоскоростного оборудования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ekachai prasertkaew/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Ekachai prasertkaew/Shutterstock/FOTODOM

Тайна «красных медуз»: что произошло в небе над Тибетом

Один из самых трудноуловимых и загадочных метеорологических объектов в мире — красные спрайты — стал объектом детального наблюдения в Тибете. О масштабной фиксации этого феномена сообщает издание BlackFox.

В отличие от стандартных грозовых молний, с которыми привыкло сталкиваться человечество, «атмосферные призраки» обладают принципиально иной физической природой. Эти высокоатмосферные разряды образуются в мезосфере и термосфере — на высоте от 50 до 90 километров над поверхностью Земли. Самое удивительное заключается в их векторе движения: они направлены не к поверхности планеты, а устремляются вертикально вверх, в сторону космического пространства.

Очевидцы и исследователи отмечают, что визуально масштабные спрайты напоминают исполинские неоновые медузы со свисающими вниз щупальцами или ветвистые кроны деревьев ярко-красного, алого или пурпурного оттенка. Свечение возникает из-за сильного возбуждения молекул азота под воздействием мощных электрических полей.

Почему «атмосферных призраков» так сложно поймать?

Спрайты считаются одной из самых сложных целей для метеорологов и астрофотографов по нескольким веским причинам:

  • Экстремальная скорость: Длительность одной вспышки составляет от 10 до 100 миллисекунд. Человеческий глаз физически не способен адаптироваться к столь кратковременному изменению освещенности в ночном небе и зафиксировать детали.

  • Маскировка облаками: Поскольку спрайты рождаются исключительно над зоной мощных грозовых фронтов, массивные штормовые тучи почти всегда закрывают обзор для наблюдателей, находящихся на земле.

Тибетское плато в данном случае выступило идеальной природной лабораторией. Благодаря экстремальной высоте над уровнем моря, разреженному сухому воздуху и практически полному отсутствию городского светового загрязнения (засветки), высокотехнологичным камерам удалось пробить облачный барьер и задокументировать аномалию во всех подробностях.

Научная ценность: как «призраки» помогут предсказать климат

Кадры, полученные на Тибете, представляют колоссальную ценность для мирового научного сообщества. На их основе физики и климатологи планируют детально изучить сложные химические и плазменные процессы, протекающие в верхних слоях атмосферы Земли, а также проанализировать их прямую связь с глобальной электрической цепью планеты.

Все новые снимки и видеоматериалы тибетской аномалии будут интегрированы в международную базу данных метеорологических аномалий. В дальнейшем эти уникальные сведения специалисты используют для моделирования долгосрочных прогнозов поведения земной атмосферы в условиях продолжающегося глобального изменения климата.

Стоит отметить, что в последнее время необычные электромагнитные и погодные явления фиксируются на планете все чаще. Так, ранее внимание общественности и экстренных служб привлекла шаровая молния, которую очевидцы засняли в небе над подмосковными Мытищами.

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