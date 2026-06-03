«Самый везучий неудачник Пентагона»: пилота ВВС США сбили дважды за месяц на войне с Ираном

Уникальный случай в истории современной авиации: американский пилот истребителя F-15E Strike Eagle умудрился выжить после двух катастроф за один месяц. Военный повторил мрачный рекорд времен Вьетнамской войны, сначала попав под дружественный огонь, а затем — под удар иранской ПВО, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison

Из Кувейта в Иран: хроника двойного спасения

Удивительная череда неудач (и невероятного везения) безымянного американского летчика началась в первых числах марта. В небе над Кувейтом произошло ЧП — из-за сбоя в координации три истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle были по ошибке сбиты своими же силами ПВО. Тогда все шесть членов экипажей успели катапультироваться.

Однако уже 3 апреля один из выживших пилотов снова поднялся в небо — на этот раз для выполнения боевой миссии над Ираном. Его самолет был атакован иранской зенитной ракетой. Экипажу пришлось прыгать с парашютом прямо на вражескую территорию. Оператора систем вооружения эвакуировали быстро, а вот самому пилоту пришлось двое суток скрываться от иранских поисковых отрядов, пока Пентагон разворачивал масштабную спасательную операцию.

Почему «дружественный огонь» в Кувейте — это тревожный маркер?

Инцидент в Кувейте, где в начале марта три новейших F-15E стоимостью свыше $100 млн каждый были уничтожены «своими», указывает на серьезные проблемы в американской системе распознавания «свой-чужой» (IFF) в условиях высокой интенсивности конфликта.

Эксперты отмечают, что на Ближнем Востоке сейчас развернута беспрецедентно плотная сеть разнородных систем ПВО США и их союзников. Высокая загруженность радиоэфира и использование комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обеими сторонами конфликта создают так называемый «туман войны», в котором операторы ПВО принимают свои тяжелые истребители за иранские ракеты или крупные беспилотники.

Эхо Вьетнама и феномен «двойной молнии»

Официальный представитель Центрального командования США отказался комментировать ситуацию, однако в экспертной среде инцидент вызвал шок. Отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула сравнил произошедшее с двойным ударом молнии в одно место, подчеркнув, что в современной истории авиации таких прецедентов практически нет.

Последний раз подобные случаи фиксировались более полувека назад. Во время войны во Вьетнаме (1965–1973 гг.) американские летчики довольно часто сбивались советскими зенитно-ракетными комплексами С-75. Из-за затяжного характера войны и сотен боевых вылетов некоторые пилоты (например, знаменитый американский ас Робин Олдс и ряд других менее известных пилотов) действительно катапультировались дважды за кампанию.

Однако тогда интервалы между крушениями составляли месяцы или годы. Случай 2026 года, когда пилот потерял две машины менее чем за пять недель, ставит абсолютный рекорд по плотности критических инцидентов на одного человека.