Самогон или водка: врач рассказал, какой алкоголь на самом деле опаснее

Даже идеально прозрачный домашний напиток может содержать опасные концентрации метанола и сивушных масел, предупреждают врачи, сообщает Lada.kz.
Мнение о том, что алкоголь домашнего производства является «натуральной» и безопасной альтернативой магазинному, — не более чем опасное заблуждение. Как объяснил «Газете.Ru» психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский, ключевое различие между водкой и самогоном кроется не в их происхождении, а в жесткости контроля состава и степени очистки.
Главное преимущество заводской водки перед любым крафтовым крепким напитком — предсказуемость. В заводских условиях производство регулируется строгими стандартами (ГОСТами). Спирт проходит многоступенчатую ректификацию, в процессе которой из него полностью удаляются побочные продукты брожения.
Самогон же — это всегда продукт с переменным и непредсказуемым химическим составом. Даже при использовании дорогого домашнего оборудования (аламбиков или ректификационных колонн) и качественного сырья, результат полностью зависит от человеческого фактора и кустарных технологий.
В процессе брожения сырья выделяется не только этиловый спирт, но и огромный спектр токсичных соединений. В домашнем продукте практически всегда остаются:
Метанол (древесный спирт): Сильнейший яд, бьющий по зрительному нерву и центральной нервной системе.
Ацетальдегид: Канцероген, который вызывает сильнейшую интоксикацию.
Сивушные масла: Смесь высших спиртов, обладающих резким запахом.
Опасность сивушных масел заключается в том, что они перерабатываются печенью в разы медленнее, чем чистый этанол. Пока орган занят расщеплением тяжелых «сивушных» компонентов, продукты распада спирта продолжают отравлять мозг и кровь. Именно поэтому похмелье от домашнего алкоголя субъективно ощущается как более долгое и мучительное.
Полностью отсечь «головы» и «хвосты» (фракции, где концентрируются яды) при домашней перегонке невозможно, так как для этого требуется ювелирный контроль температуры вплоть до долей градуса, что доступно только на автоматизированных заводах.
Антон Рудковский обращает внимание на то, что чистота напитка «на глаз» обманчива. Прозрачность и мягкий вкус самогона не гарантируют его химическую безопасность. Особенно коварен метанол: в малых дозах он не вызывает мгновенного отравления, но имеет свойство накапливаться в организме, постепенно разрушая внутренние органы.
Кроме того, домашний алкоголь часто делают более крепким (от 45% до 60%). Вкусовые добавки, маскирующие резкий запах, часто приводят к тому, что человек теряет контроль над дозировкой. Это провоцирует агрессивный стиль употребления и кратно повышает риск токсического шока.
Миф о «целебном и чистом» самогоне зародился в советские и постсоветские годы как реакция на дефицит и появление низкокачественного суррогатного алкоголя («паленки») на рынке. В массовом сознании закрепилась формула: «свое, из понятных продуктов — значит, безопасное». Однако современная наркология этот тезис полностью опровергает.
Врачи подчеркивают: безопасного алкоголя не существует в принципе — и водка, и самогон наносят тяжелый удар по сердечно-сосудистой системе, печени и поджелудочной железе. Однако в случае с домашними дистиллятами к стандартному вреду этанола добавляется фактор химической неопределенности, который превращает каждое застолье в опасную рулетку.
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