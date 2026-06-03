18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.15
574.17
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.06.2026, 12:46

Саудовский принц в 24 года покорил Эверест и приблизился к мировому рекорду «Семи вершин»

Новости Мира 0 285

Молодой саудовский принц Мохаммед бин Фейсал Аль Сауд вписал свое имя в историю мирового альпинизма. В возрасте 24 лет он стал одним из самых юных представителей арабского мира, сумевших покорить высочайшую точку планеты — Эверест (8848 метров), приблизив выполнение престижнейшего вызова «Семь вершин», сообщает Lada.kz со ссылкой на The Tourism Times.

Photo Courtesy: Elite Exped/facebook
Photo Courtesy: Elite Exped/facebook

Хроника королевского восхождения

Историческое событие произошло 27 мая в 07:30 утра по местному времени. Его Королевское Высочество Мохаммед бин Фейсал бин Фахад бин М. бин Абдулазиз Аль Сауд успешно поднялся на вершину мира, когда ему исполнилось всего 24 года, 2 месяца и 5 дней.

Покорение Джомолунгмы проходило в экстремальных условиях высокогорья, а безопасность и логистику королевской особе обеспечивала международная команда премиум-класса Elite Exped, специализирующаяся на ультрасложных экспедициях. Представители компании уже выразили «невероятную гордость» за участие в этом историческом проекте и подчеркнули железную дисциплину молодого монарха.

До финала легендарного вызова — один шаг

Для принца Аль Сауда Эверест стал шестым по счету пиком в рамках глобальной альпинистской программы «Семь вершин» (Seven Summits). Цель этого престижного вызова — покорить самые высокие горы на каждом из семи континентов Земли.

На данный момент члену королевской семьи осталось совершить всего одно успешное восхождение, чтобы официально завершить этот грандиозный проект и войти в элитный клуб мировых альпинистов. Команда Elite Exped уже заявила, что окажет принцу максимальную поддержку на финальном этапе его амбициозного пути.

Что нужно знать о рекордах Эвереста и программе «Семь вершин»

  • Что такое «Семь вершин»? Это неофициальный клуб альпинистов, сумевших подняться на высочайшие точки всех континентов (включая Антарктиду). В зависимости от используемого списка (версия Писчека или версия Месснера), в проект входят Эверест (Азия), Аконкагуа (Южная Америка), Денали (Северная Америка), Килиманджаро (Африка), Эльбрус (Европа), массив Винсон (Антарктида) и Пунчак-Джая либо гора Косцюшко (Австралия/Океания).

  • Кто вел принца к вершине? Elite Exped — это элитное агентство, которым руководит легендарный непальский альпинист Нимсдай (Нирмал Пурджа), получивший всемирную известность после того, как покорил все 14 «восьмитысячников» планеты за рекордные 6 месяцев и 6 дней (об этом Netflix снял фильм «14 вершин: Нет ничего невозможного»).

  • Возрастные контрасты Эвереста: Арабский мир активно омолаживает состав восходителей. При этом абсолютный мировой рекорд молодости на Эвересте принадлежит американцу Джордану Ромеро, который поднялся туда в 2010 году в возрасте 13 лет. Самым пожилым покорителем вершины долгое время оставался 80-летний японец Юитиро Миура.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь