Саудовский принц в 24 года покорил Эверест и приблизился к мировому рекорду «Семи вершин»

Молодой саудовский принц Мохаммед бин Фейсал Аль Сауд вписал свое имя в историю мирового альпинизма. В возрасте 24 лет он стал одним из самых юных представителей арабского мира, сумевших покорить высочайшую точку планеты — Эверест (8848 метров), приблизив выполнение престижнейшего вызова «Семь вершин», сообщает Lada.kz со ссылкой на The Tourism Times .

Photo Courtesy: Elite Exped/facebook

Хроника королевского восхождения

Историческое событие произошло 27 мая в 07:30 утра по местному времени. Его Королевское Высочество Мохаммед бин Фейсал бин Фахад бин М. бин Абдулазиз Аль Сауд успешно поднялся на вершину мира, когда ему исполнилось всего 24 года, 2 месяца и 5 дней.

Покорение Джомолунгмы проходило в экстремальных условиях высокогорья, а безопасность и логистику королевской особе обеспечивала международная команда премиум-класса Elite Exped, специализирующаяся на ультрасложных экспедициях. Представители компании уже выразили «невероятную гордость» за участие в этом историческом проекте и подчеркнули железную дисциплину молодого монарха.

До финала легендарного вызова — один шаг

Для принца Аль Сауда Эверест стал шестым по счету пиком в рамках глобальной альпинистской программы «Семь вершин» (Seven Summits). Цель этого престижного вызова — покорить самые высокие горы на каждом из семи континентов Земли.

На данный момент члену королевской семьи осталось совершить всего одно успешное восхождение, чтобы официально завершить этот грандиозный проект и войти в элитный клуб мировых альпинистов. Команда Elite Exped уже заявила, что окажет принцу максимальную поддержку на финальном этапе его амбициозного пути.