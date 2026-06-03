Саудовский принц в 24 года покорил Эверест и приблизился к мировому рекорду «Семи вершин»

Молодой саудовский принц Мохаммед бин Фейсал Аль Сауд вписал свое имя в историю мирового альпинизма. В возрасте 24 лет он стал одним из самых юных представителей арабского мира, сумевших покорить высочайшую точку планеты — Эверест (8848 метров), приблизив выполнение престижнейшего вызова «Семь вершин», сообщает Lada.kz со ссылкой на The Tourism Times.
Историческое событие произошло 27 мая в 07:30 утра по местному времени. Его Королевское Высочество Мохаммед бин Фейсал бин Фахад бин М. бин Абдулазиз Аль Сауд успешно поднялся на вершину мира, когда ему исполнилось всего 24 года, 2 месяца и 5 дней.
Покорение Джомолунгмы проходило в экстремальных условиях высокогорья, а безопасность и логистику королевской особе обеспечивала международная команда премиум-класса Elite Exped, специализирующаяся на ультрасложных экспедициях. Представители компании уже выразили «невероятную гордость» за участие в этом историческом проекте и подчеркнули железную дисциплину молодого монарха.
Для принца Аль Сауда Эверест стал шестым по счету пиком в рамках глобальной альпинистской программы «Семь вершин» (Seven Summits). Цель этого престижного вызова — покорить самые высокие горы на каждом из семи континентов Земли.
На данный момент члену королевской семьи осталось совершить всего одно успешное восхождение, чтобы официально завершить этот грандиозный проект и войти в элитный клуб мировых альпинистов. Команда Elite Exped уже заявила, что окажет принцу максимальную поддержку на финальном этапе его амбициозного пути.
Что нужно знать о рекордах Эвереста и программе «Семь вершин»
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Что такое «Семь вершин»? Это неофициальный клуб альпинистов, сумевших подняться на высочайшие точки всех континентов (включая Антарктиду). В зависимости от используемого списка (версия Писчека или версия Месснера), в проект входят Эверест (Азия), Аконкагуа (Южная Америка), Денали (Северная Америка), Килиманджаро (Африка), Эльбрус (Европа), массив Винсон (Антарктида) и Пунчак-Джая либо гора Косцюшко (Австралия/Океания).
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Кто вел принца к вершине? Elite Exped — это элитное агентство, которым руководит легендарный непальский альпинист Нимсдай (Нирмал Пурджа), получивший всемирную известность после того, как покорил все 14 «восьмитысячников» планеты за рекордные 6 месяцев и 6 дней (об этом Netflix снял фильм «14 вершин: Нет ничего невозможного»).
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Возрастные контрасты Эвереста: Арабский мир активно омолаживает состав восходителей. При этом абсолютный мировой рекорд молодости на Эвересте принадлежит американцу Джордану Ромеро, который поднялся туда в 2010 году в возрасте 13 лет. Самым пожилым покорителем вершины долгое время оставался 80-летний японец Юитиро Миура.
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