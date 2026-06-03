Из французского музея украли банан за $6,2 миллиона

Во Франции совершено, пожалуй, самое абсурдное арт-преступление года: из филиала Центра Помпиду в городе Мец похитили легендарную инсталляцию «Комедиант» художника Маурицио Каттелана. Речь идет о обычном банане, прикрепленном к стене монтажным скотчем, который совсем недавно был продан на аукционе за астрономическую сумму, сообщает Lada.kz.
Инцидент произошел в рамках масштабной выставки Un Dimanche Sans Fin («Бесконечное воскресенье»), где экспонируются четыре десятка работ скандально известного итальянского мастера Маурицио Каттелана.
По данным издания The Times, пропажу специфического арт-объекта смотрители музея обнаружили утром 30 мая во время планового обхода перед открытием галереи. На месте, где должен был висеть многомиллионный шедевр, остался лишь след от стены. Администрация Центра Помпиду-Мец незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, и полиция уже возбудила уголовное дело по факту кражи.
Для широкой публики феномен «Комедианта» кажется безумием, однако в мире современного искусства эта работа — один из главных манифестов XXI века.
Эволюция цены арт-объекта:
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2019 год: Дебют на выставке Art Basel в Майами. Первые три экземпляра были проданы по цене от $120 000 до $150 000.
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Конец 2024 года: На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке разразилась настоящая война ставок. В итоге инсталляцию выкупил известный китайский криптопредприниматель Джастин Сан за умопомрачительные $6,24 миллиона.
Уникальность сделки Джастина Сана заключалась в том, что сразу после покупки на глазах у изумленной публики он... отклеил банан и съел его, заявив, что это часть художественного перформанса.
Главный секрет инсталляции «Комедиант», о котором часто забывают, заключается в том, что физический банан не имеет никакой ценности. Покупатель приобретает не фрукт и даже не кусок серого скотча из хозяйственного магазина.
Что покупает коллекционер: Официальный сертификат подлинности и детальную 14-страничную инструкцию по правильной замене и позиционированию банана на стене.
Реакция музея: Администрация Центра Помпиду-Мец заявила, что выставке не было нанесено «необратимых повреждений». Смотрители просто сходили в ближайшую овощную лавку, купили новый банан за пару евро и примотали его скотчем обратно.
Экспозиция продолжила работу в штатном режиме буквально через пару часов. Фрукт в этой инсталляции и без того регулярно заменяют каждые несколько дней, как только он начинает чернеть и гнить.
Нынешнее похищение во Франции — далеко не первый курьез в истории арт-объекта. За несколько лет существования концепта банан Каттелана превратился в магнит для раз разного рода перформеров:
Майами (2019): Художник Дэвид Датуна подошел к стене, снял банан и съел его, назвав свой поступок актом искусства под названием «Голодный художник».
Сеул (2023): Студент Сеульского национального университета Но Хён Су съел экспонат в музее Лиум просто потому, что «пропустил завтрак», а затем приклеил кожуру обратно на скотч.
Правоохранительным органам Франции теперь предстоит выяснить, кем является похититель: обычным хулиганом, решившим бесплатно перекусить самым дорогим фруктом в мире, или концептуальным преступником, пытающимся войти в историю искусства. На данный момент поиски злоумышленника продолжаются.
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