На границе США и Мексики нашли тоннель с кокаином на 45 млн долларов

Спецслужбы США и Мексики ликвидировали один из самых технологичных трансграничных коридоров наркотрафика, соединявший Тихуану и промышленную зону Сан-Диего. Подземный ход протяженностью более 600 метров, оборудованный железной дорогой и вентиляцией, использовался картелем CJNG для поставок кокаина. В ходе спецоперации изъята партия наркотиков на 45 миллионов долларов, а организаторам грозят пожизненные сроки, сообщает Lada.kz со ссылкой на CBS News.

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Инженерное сооружение под прикрытием коммерции

В ходе масштабной многомесячной спецоперации американские федеральные агенты совместно с мексиканскими коллегами обнаружили стратегический подземный коридор, проложенный между мексиканским городом Тихуана и районом Отай-Меса на юге Сан-Диего (штат Калифорния). Маскировка объекта была безупречной: выход из тоннеля на территории Соединенных Штатов располагался прямо под складским полом неприметного коммерческого магазина, не вызывавшего никаких подозрений у проверяющих органов или местных жителей.

Обнаруженный объект поразил следователей своим масштабом и инженерной сложностью. Тоннель длиной около 600 метров (что сопоставимо с шестью футбольными полями) залегал на значительной глубине. Он был полностью электрифицирован, оснащен профессиональной системой принудительной вентиляции воздуха, имел укрепленные гидроизолированные стены, а также полноценную рельсовую систему. По этой мини-железной дороге наркодельцы перемещали многотонные грузы кокаина в обход жесткого пограничного контроля.

Экономический удар по «Новому поколению Халиско»

Силовикам удалось взять контрабандистов с поличным в момент распределения очередной партии. Прямо на месте были задержаны четыре ключевых фигуранта, обеспечивавших логистику и безопасность американского узла связи. Из скрытого хранилища изъято более одной тонны высококачественного кокаина. По оценкам экспертов DEA (Управления по борьбе с наркотиками США), розничная стоимость конфискованной партии на черном рынке превышает 45 миллионов долларов.

По данным следствия, объект напрямую принадлежал и эксплуатировался одним из самых жестоких и могущественных преступных синдикатов Мексики — картелю «Новое поколение Халиско» (Cártel de Jalisco Nueva Generación — CJNG). Потеря такого коридора и колоссальной партии товара нанесла серьезнейший финансовый и репутационный урон инфраструктуре картеля в приграничном секторе. Задержанным лицам уже предъявлены официальные обвинения в международной контрабанде запрещенных веществ и незаконном строительстве трансграничных сооружений. Согласно американскому федеральному законодательству, тяжесть улик предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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