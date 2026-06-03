18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.15
574.17
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.06.2026, 15:40

На границе США и Мексики нашли тоннель с кокаином на 45 млн долларов

Новости Мира 0 303

Спецслужбы США и Мексики ликвидировали один из самых технологичных трансграничных коридоров наркотрафика, соединявший Тихуану и промышленную зону Сан-Диего. Подземный ход протяженностью более 600 метров, оборудованный железной дорогой и вентиляцией, использовался картелем CJNG для поставок кокаина. В ходе спецоперации изъята партия наркотиков на 45 миллионов долларов, а организаторам грозят пожизненные сроки, сообщает Lada.kz со ссылкой на CBS News.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Инженерное сооружение под прикрытием коммерции

В ходе масштабной многомесячной спецоперации американские федеральные агенты совместно с мексиканскими коллегами обнаружили стратегический подземный коридор, проложенный между мексиканским городом Тихуана и районом Отай-Меса на юге Сан-Диего (штат Калифорния). Маскировка объекта была безупречной: выход из тоннеля на территории Соединенных Штатов располагался прямо под складским полом неприметного коммерческого магазина, не вызывавшего никаких подозрений у проверяющих органов или местных жителей.

Обнаруженный объект поразил следователей своим масштабом и инженерной сложностью. Тоннель длиной около 600 метров (что сопоставимо с шестью футбольными полями) залегал на значительной глубине. Он был полностью электрифицирован, оснащен профессиональной системой принудительной вентиляции воздуха, имел укрепленные гидроизолированные стены, а также полноценную рельсовую систему. По этой мини-железной дороге наркодельцы перемещали многотонные грузы кокаина в обход жесткого пограничного контроля.

Экономический удар по «Новому поколению Халиско»

Силовикам удалось взять контрабандистов с поличным в момент распределения очередной партии. Прямо на месте были задержаны четыре ключевых фигуранта, обеспечивавших логистику и безопасность американского узла связи. Из скрытого хранилища изъято более одной тонны высококачественного кокаина. По оценкам экспертов DEA (Управления по борьбе с наркотиками США), розничная стоимость конфискованной партии на черном рынке превышает 45 миллионов долларов.

По данным следствия, объект напрямую принадлежал и эксплуатировался одним из самых жестоких и могущественных преступных синдикатов Мексики — картелю «Новое поколение Халиско» (Cártel de Jalisco Nueva Generación — CJNG). Потеря такого коридора и колоссальной партии товара нанесла серьезнейший финансовый и репутационный урон инфраструктуре картеля в приграничном секторе. Задержанным лицам уже предъявлены официальные обвинения в международной контрабанде запрещенных веществ и незаконном строительстве трансграничных сооружений. Согласно американскому федеральному законодательству, тяжесть улик предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Почему эта новость важна и что осталось за кадром?

  1. Специфика локации (Феномен Отай-Меса): Район Отай-Меса в Сан-Диего исторически считается эпицентром «войны тоннелей». Здесь уникальные характеристики почвы — мягкая, плотная глина. Она позволяет копать глубокие ходы без применения тяжелой, шумной техники и риска мгновенного обрушения. Кроме того, обилие крупных промышленных складов вокруг позволяет легко маскировать вывоз тонн грунта и постоянное движение грузовиков.

  2. Война картелей за Калифорнию: Обнаружение тоннеля именно картеля Халиско (CJNG) — это важнейший маркер. Исторически это направление жестко контролировалось их заклятыми врагами — картелем Синалоа (ранее возглавляемым Эль Чапо). Тот факт, что CJNG возвел столь дорогостоящую подземную магистраль в Сан-Диего, доказывает: Халиско переходит к долгосрочной окопной войне и пытается полностью вытеснить Синалоа со стратегических калифорнийских маршрутов.

  3. Экономика подземной логистики: Постройка тоннеля такого уровня (600 метров, рельсы, вентиляция, укрепление) занимает от 6 до 10 месяцев скрытых работ и требует привлечения профессиональных гражданских инженеров. Стоимость возведения подобного объекта оценивается экспертами в $1,5–2 млн. Таким образом, ликвидация объекта — это не просто изъятие кокаина, а уничтожение ценнейшего долгосрочного актива, в который картель инвестировал колоссальные ресурсы.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь