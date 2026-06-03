18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.15
574.17
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.06.2026, 16:47

Сильнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце

Новости Мира 0 264

Земля оказалась на траектории потенциального плазменного удара. Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали на Солнце мощную вспышку балла М9.3 — сильнейшую с конца апреля 2026 года. Ситуация на звезде стремительно ухудшается: уже к полудню ожидается удар максимального уровня X, сообщает Lada.kz. 

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram

Внезапное пробуждение: до высшего класса не хватило 7%

Еще сутки назад поведение нашей звезды не предвещало угроз, однако в середине вторника ситуация резко изменилась. Примерно каждые семь часов на Солнце происходят новые взрывы, мощность которых лавинообразно нарастает. Пиком этой активности на данный момент стал взрыв балла М9.3, зарегистрированный 3 июня в 4:36 по московскому времени.

По данным исследователей, до перехода в высшую, самую опасную категорию X вспышке не хватило всего около 7% мощности. Этот инцидент стал самым масштабным проявлением солнечной активности с 24 апреля 2026 года, когда на Солнце произошли сразу два супервспышки высшего ранга.

Прямая наводка на Землю: почему ученые бьют тревогу

Главная особенность нынешнего взрыва — его географическое положение на диске светила. Эпицентр находится практически в самом центре Солнца. Это означает, что если произойдет массивный выброс корональной массы (КВМ), плазменное облако гарантированно полетит прямиком к Земле, без возможности пройти мимо.

Текущий статус: На данный момент объективные средства космического контроля пока не подтвердили крупный выброс солнечного вещества. В связи с этим текущая вспышка пока классифицируется как условно безопасная для инфраструктуры планеты. Однако расслабляться рано: ученые прогнозируют, что уже сегодня около полудня Солнце может выдать следующий, еще более мощный взрыв класса X.

Пик 25-го солнечного цикла

Наблюдаемая сейчас активность полностью укладывается в рамки текущего 25-го солнечного цикла, который сейчас находится в фазе своего максимума. Астрофизики отмечают, что данный цикл оказался значительно более интенсивным, чем предсказывали ранние модели НАСА и NOAA. Переполюсовка магнитного поля Солнца, происходящая в этот период, делает его поведение непредсказуемым, а появление «внезапных» активных областей, как в данном случае — это характерная черта 2025–2026 годов.

Чем грозят планетарные геоштормы?

Все солнечные вспышки классифицируются по шкале, основанной на мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X (где каждый класс мощнее предыдущего в 10 раз).

Если полуденный прогноз ученых подтвердится и звезда выдаст класс X с выбросом плазмы, Землю ожидает мощная магнитная буря. Подобные события вызывают:

  • Техногенные сбои: Нарушения в работе низкоорбитальных спутников, сбои коротковолновой связи и систем GPS/ГЛОНАСС навигации.

  • Проблемы в энергетике: Возникновение геомагнитно-индуцированных токов в промышленных сетях, что чревато аварией на трансформаторных подстанциях.

  • Природные аномалии: Смещение аврорального овала. Это значит, что яркие полярные (северные) сияния можно будет наблюдать в нетипичных южных широтах.

  • Биологический фактор: Четкого научного консенсуса о влиянии бурь на здоровье человека до сих пор нет, однако зафиксировано, что колебания магнитного поля сбивают внутренние навигационные биоритмы перелетных птиц и китообразных.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь