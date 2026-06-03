Сильнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце

Земля оказалась на траектории потенциального плазменного удара. Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали на Солнце мощную вспышку балла М9.3 — сильнейшую с конца апреля 2026 года. Ситуация на звезде стремительно ухудшается: уже к полудню ожидается удар максимального уровня X, сообщает Lada.kz.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram

Внезапное пробуждение: до высшего класса не хватило 7%

Еще сутки назад поведение нашей звезды не предвещало угроз, однако в середине вторника ситуация резко изменилась. Примерно каждые семь часов на Солнце происходят новые взрывы, мощность которых лавинообразно нарастает. Пиком этой активности на данный момент стал взрыв балла М9.3, зарегистрированный 3 июня в 4:36 по московскому времени.

По данным исследователей, до перехода в высшую, самую опасную категорию X вспышке не хватило всего около 7% мощности. Этот инцидент стал самым масштабным проявлением солнечной активности с 24 апреля 2026 года, когда на Солнце произошли сразу два супервспышки высшего ранга.

Прямая наводка на Землю: почему ученые бьют тревогу

Главная особенность нынешнего взрыва — его географическое положение на диске светила. Эпицентр находится практически в самом центре Солнца. Это означает, что если произойдет массивный выброс корональной массы (КВМ), плазменное облако гарантированно полетит прямиком к Земле, без возможности пройти мимо.

Текущий статус: На данный момент объективные средства космического контроля пока не подтвердили крупный выброс солнечного вещества. В связи с этим текущая вспышка пока классифицируется как условно безопасная для инфраструктуры планеты. Однако расслабляться рано: ученые прогнозируют, что уже сегодня около полудня Солнце может выдать следующий, еще более мощный взрыв класса X.

Пик 25-го солнечного цикла

Наблюдаемая сейчас активность полностью укладывается в рамки текущего 25-го солнечного цикла, который сейчас находится в фазе своего максимума. Астрофизики отмечают, что данный цикл оказался значительно более интенсивным, чем предсказывали ранние модели НАСА и NOAA. Переполюсовка магнитного поля Солнца, происходящая в этот период, делает его поведение непредсказуемым, а появление «внезапных» активных областей, как в данном случае — это характерная черта 2025–2026 годов.

Чем грозят планетарные геоштормы?

Все солнечные вспышки классифицируются по шкале, основанной на мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X (где каждый класс мощнее предыдущего в 10 раз).

Если полуденный прогноз ученых подтвердится и звезда выдаст класс X с выбросом плазмы, Землю ожидает мощная магнитная буря. Подобные события вызывают: