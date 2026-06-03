В Беларуси начали дарить «Бацькаву кашулю» при рождении третьего ребёнка

В Беларуси официально стартовал масштабный идеологический и социальный проект «Трэці — Бацькаў». Отныне при рождении третьего ребенка белорусские семьи будут получать особый президентский подарок — «Бацькаву кашулю» (отцовскую рубаху), призванную стать главным семейным оберегом, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Комсомольская правда

Символизм с акцентом на традиции: как работает новый проект

Запуск новой общенациональной традиции приурочили к Международному дню защиты детей. Первые церемонии вручения прошли в Минске и регионах. Суть инициативы заключается в том, что многодетным родителям прямо в роддоме передается аутентичный деревянный сундучок. Внутри него находятся традиционная сорочка и печатный текст уникальной легенды, которую специально для этого проекта написала профессор БГУ Ирина Казакова.

Первопроходцами проекта стали высокопоставленные лица: старт инициативе дали пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт и глава общественного объединения «Белая Русь» Ольга Чемоданова. Первой обладательницей оберега стала минчанка Мария Лобанова, родившая сына Артемия. Всего же в первый день проекта «Бацькаву кашулю» получили 13 семей по всей республике.

По задумке авторов, эта рубаха должна использоваться как крестильная сорочка, которую затем бережно передают из поколения в поколение.

Фольклорные истоки и скрытые смыслы «кашулі»

Почему именно рубаха и почему именно отца? В белорусской традиционной культуре сорочка («кашуля») — это не просто одежда, а сильнейший сакральный щит. Существовал древний славянский обряд: заболевшего ребенка или новорожденного заворачивали в поношенную рубаху отца. Считалось, что пот и энергия главы рода защищают младенца от злых духов, болезней и сглаза. В современном контексте проект «Трэці — Бацькаў» несет глубокий демографический подтекст. Название прямо апеллирует к понятию «Бацька» (как в контексте авторитета главы государства, так и роли мужчины в семье), подчеркивая, что воспитание троих детей — это вопрос государственной важности и личной гордости мужчины.

Материальный фундамент: на что еще могут рассчитывать семьи?

Несмотря на акцент на духовные ценности и традиции, белорусские власти подчеркивают, что «кашуля» — это лишь символическое дополнение к мощному пакету материальной поддержки. На сегодняшний день в республике выстроена многоуровневая система помощи семьям с тремя и более детьми:

Вид поддержки Что в себя включает Жилье Льготное кредитование, субсидии и финансовая помощь при строительстве или покупке недвижимости. Капитал Долгосрочная программа семейного капитала (действует с расширенными возможностями). Медицина Бесплатные лекарства для малышей до 3 лет, а для пар с бесплодием — две бесплатные попытки ЭКО за счет бюджета. Образование и быт Бесплатное питание в младших классах, субсидируемые путевки в оздоровительные лагеря.

Организаторы рассчитывают, что синергия материальных выплат и новых красивых традиций поможет укрепить институт семьи и простимулирует белорусов чаще решаться на рождение третьего ребенка.