Какой популярный препарат незаметно отключает внимание водителей на следующий день

Популярный препарат кветиапин, который врачи часто назначают «не по инструкции» для борьбы с бессонницей, несет в себе скрытую угрозу. Новое исследование австралийских ученых показало, что даже в минимальных дозах он критически снижает концентрацию внимания и навыки вождения на следующий день, причем сам человек этого может не осознавать, сообщает Lada.kz.
Кветиапин изначально разрабатывался и сертифицировался как тяжелый психиатрический препарат — антипсихотик (нейролептик), предназначенный для лечения шизофрении и биполярного расстройства. Однако из-за его мощного побочного седативного эффекта в медицинской практике укоренился так называемый метод off-label (назначение лекарства по нецелевым показаниям). В микродозах (обычно 25–50 мг) его стали массово прописывать людям, страдающим от хронической тревожности и нарушений сна.
Специалисты из Университета Флиндерса (Австралия) решили проверить, насколько безопасна такая терапия «на следующий день». Результаты их работы опубликованы в научном журнале Annals of the American Thoracic Society (AATS).
В фокус внимания исследователей попали пациенты с обструктивным апноэ сна — опасным состоянием, при котором у человека ночью периодически останавливается дыхание. Такие люди часто страдают от сопутствующей бессонницы и разбитости.
В ходе двойного слепого эксперимента 15 добровольцев провели ночи в сомнологической лаборатории, принимая поочередно то 50 мг кветиапина, то плацебо. С одной стороны, препарат показал отличные результаты:
Люди спали дольше и глубже.
Ночные пробуждения сократились.
Частота остановок дыхания (апноэ) снизилась, при этом уровень кислорода в крови оставался в норме.
Однако утренние тесты на специализированных автомобильных симуляторах шокировали ученых. На следующий день после приема кветиапина у добровольцев резко падала скорость реакции, ухудшался контроль над траекторией машины и фиксировались опасные «провалы» внимания.
Проблема «кветиапиновой ловушки» гораздо шире, чем просто ухудшение реакции за рулем. Международное сомнологическое сообщество уже несколько лет бьет тревогу из-за бесконтрольного назначения этого антипсихотика при легкой бессоннице.
Во-первых, кветиапин даже в малых дозах при длительном приеме способен вызывать метаболический синдром: непреодолимую тягу к углеводам, быстрый набор веса и повышение резистентности к инсулину. Во-вторых, он блокирует гистаминовые H1-рецепторы и альфа-адренорецепторы, из-за чего период его полувыведения из тканей может растягиваться, создавая так называемый «эффект похмелья» (sleep hangover). Человек просыпается с ощущением, что его мозг затуманен, а когнитивные функции восстанавливаются лишь к вечеру.
Самым пугающим выводом ученых стало то, что многие участники эксперимента не чувствовали себя сонными. Объективные приборы фиксировали критическое замедление работы мозга, но сами люди были уверены, что бодры и полностью контролируют ситуацию.
«Это несоответствие между субъективным самочувствием человека и его реальными когнитивными способностями создает колоссальный риск для безопасности дорожного движения», — бьет тревогу ведущий автор исследования Крикет Фауска. Водитель садится за руль, будучи уверенным в своих силах, но в экстренной ситуации его нога нажмет на тормоз на доли секунды позже, что на скорости 90 км/ч может стоить жизни.
Австралийские исследователи и ведущие мировые сомнологи сходятся во мнении: лечить бессонницу нейролептиками без веских психиатрических причин — порочная практика.
В качестве «золотого стандарта» терапии сегодня рекомендуется применять КПТ-Б (когнитивно-поведенческую терапию бессонницы). Она не требует медикаментов и перенастраивает привычки мозга. А пациентам с подозрением на апноэ необходимо проходить полноценное обследование (полисомнографию) и использовать СИПАП-аппараты, а не глушить симптомы седативными таблетками.
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