Какой популярный препарат незаметно отключает внимание водителей на следующий день

Популярный препарат кветиапин, который врачи часто назначают «не по инструкции» для борьбы с бессонницей, несет в себе скрытую угрозу. Новое исследование австралийских ученых показало, что даже в минимальных дозах он критически снижает концентрацию внимания и навыки вождения на следующий день, причем сам человек этого может не осознавать, сообщает Lada.kz.

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Коварный эффект «off-label»: почему нейролептик пьют от бессонницы

Кветиапин изначально разрабатывался и сертифицировался как тяжелый психиатрический препарат — антипсихотик (нейролептик), предназначенный для лечения шизофрении и биполярного расстройства. Однако из-за его мощного побочного седативного эффекта в медицинской практике укоренился так называемый метод off-label (назначение лекарства по нецелевым показаниям). В микродозах (обычно 25–50 мг) его стали массово прописывать людям, страдающим от хронической тревожности и нарушений сна.

Специалисты из Университета Флиндерса (Австралия) решили проверить, насколько безопасна такая терапия «на следующий день». Результаты их работы опубликованы в научном журнале Annals of the American Thoracic Society (AATS).

Эксперимент на симуляторах: сон лучше, реакция хуже

В фокус внимания исследователей попали пациенты с обструктивным апноэ сна — опасным состоянием, при котором у человека ночью периодически останавливается дыхание. Такие люди часто страдают от сопутствующей бессонницы и разбитости.

В ходе двойного слепого эксперимента 15 добровольцев провели ночи в сомнологической лаборатории, принимая поочередно то 50 мг кветиапина, то плацебо. С одной стороны, препарат показал отличные результаты:

Люди спали дольше и глубже.

Ночные пробуждения сократились.

Частота остановок дыхания (апноэ) снизилась, при этом уровень кислорода в крови оставался в норме.

Однако утренние тесты на специализированных автомобильных симуляторах шокировали ученых. На следующий день после приема кветиапина у добровольцев резко падала скорость реакции, ухудшался контроль над траекторией машины и фиксировались опасные «провалы» внимания.

Проблема «кветиапиновой ловушки» гораздо шире, чем просто ухудшение реакции за рулем. Международное сомнологическое сообщество уже несколько лет бьет тревогу из-за бесконтрольного назначения этого антипсихотика при легкой бессоннице. Во-первых, кветиапин даже в малых дозах при длительном приеме способен вызывать метаболический синдром: непреодолимую тягу к углеводам, быстрый набор веса и повышение резистентности к инсулину. Во-вторых, он блокирует гистаминовые H1-рецепторы и альфа-адренорецепторы, из-за чего период его полувыведения из тканей может растягиваться, создавая так называемый «эффект похмелья» (sleep hangover). Человек просыпается с ощущением, что его мозг затуманен, а когнитивные функции восстанавливаются лишь к вечеру.

Иллюзия безопасности: главная опасность для водителей

Самым пугающим выводом ученых стало то, что многие участники эксперимента не чувствовали себя сонными. Объективные приборы фиксировали критическое замедление работы мозга, но сами люди были уверены, что бодры и полностью контролируют ситуацию.

«Это несоответствие между субъективным самочувствием человека и его реальными когнитивными способностями создает колоссальный риск для безопасности дорожного движения», — бьет тревогу ведущий автор исследования Крикет Фауска. Водитель садится за руль, будучи уверенным в своих силах, но в экстренной ситуации его нога нажмет на тормоз на доли секунды позже, что на скорости 90 км/ч может стоить жизни.

Какая есть альтернатива?

Австралийские исследователи и ведущие мировые сомнологи сходятся во мнении: лечить бессонницу нейролептиками без веских психиатрических причин — порочная практика.

В качестве «золотого стандарта» терапии сегодня рекомендуется применять КПТ-Б (когнитивно-поведенческую терапию бессонницы). Она не требует медикаментов и перенастраивает привычки мозга. А пациентам с подозрением на апноэ необходимо проходить полноценное обследование (полисомнографию) и использовать СИПАП-аппараты, а не глушить симптомы седативными таблетками.